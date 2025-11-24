«В сложившихся условиях…» Авиокомпания прекращает работу в аэропорту Риги

По словам исполнительного директора "Smartlynx Airlines" Эдвинаса Деменюса, это решение принято после тщательной оценки всех возможных сценариев дальнейшей работы. "К сожалению, в сложившихся условиях сделан вывод, что продолжение деятельности компании уже невозможно", - добавил исполнительный директор "Smartlynx Airlines".

Представитель "SmartLynx"" Агия Кола-Канца пояснила агентству ЛЕТА, что сейчас на предприятии продолжает работу небольшая команда, которая организует возврат арендованных самолетов их владельцам.

При этом она добавила, что пока невозможно назвать точное число работников, которые потеряют работу, так как о прекращении деятельности было объявлено сегодня. "В SmartLynx" в Латвии работает примерно 380 работников, поэтому этот вопрос решается", - добавила она.

По ее словам, в Латвии во флоте авиакомпании "SmartLynx Airlines" сейчас один-два самолета, а остальные самолеты находятся в распоряжении "SmartLynx Airlines Malta" и "SmartLynx Airlines Estonia" и сейчас идет процесс их возврата.

Офис "SmartLynx" в Риге был арендован, поэтому будущее бюро зависит от владельцев здания.

В "SmartLynx" не стали комментировать общий размер долга компании, добавив, что сейчас приоритетом предприятия являются работники и ведутся переговоры о максимально выгодном прекращении трудовых отношений и оказании поддержки персоналу.

Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня в передаче "Spried ar Delfi" в понедельник отметила, что "Smartlynx" практически не выполняла рейсов из Рижского аэропорта, а чартерные рейсы за последний год также не осуществлялись. ""Smartlynx" работала только в бизнесе ACMI - сдавая самолёты в аренду другим авиакомпаниям в разных странах, и полеты из Риги практически не выполняла, поэтому "Smartlynx" не влияет на количество обслуженных в Рижском аэропорту рейсов и пассажиров", - добавила она.

Как сообщалось, 28 октября 2025 года Рижским районным судом было возбуждено дело о правозащитном процессе "Smartlynx Airlines".

Согласно данным Службы государственных доходов, по состоянию на 28 октября у "SmartLynx Airlines" имелась задолженность по налогам в размере 522 126 евро.

В авиакомпании агентству ЛЕТА ранее сообщили, что после изменений в составе владельцев предприятие начало реализацию плана реструктуризации для обеспечения дальнейшей деятельности.

Также сообщалось, что в октябре 2025 года произошла смена владельцев "SmartLynx Airlines" - компанию приобрели руководство компании и специализированный инвестиционный фонд из Нидерландов. В настоящее время 90% капитала "SmartLynx Airlines" принадлежит нидерландскому "Stichting Break Point Distressed Assets Management", по 5% - гражданам Литвы Миндаугасу Казакевичу и Эдвинасу Деменюсу, которые являются членами правления компании.

Ранее единственным владельцем компании было ООО "Smart Aviation Holding", принадлежащее "Avia Solutions Group", истинным выгодоприобретателем которой является Гедиминас Жемялис.

Компания ранее сообщила, что с изменением состава владельцев "SmartLynx Airlines" будет работать как независимое предприятие, тогда как "SmartLynx Airlines Malta" и "SmartLynx Airlines Estonia" останутся в собственности прежнего акционера. Однако сейчас в компании уточнили, что у обоих предприятий сменились владельцы и они принадлежат тем же владельцам, которым принадлежит "Smartlynx Airlines Latvija".

В 2024 году "SmartLynx Airlines" перевезла 10,66 млн пассажиров, что на 62,5% больше, чем в 2023 году. Авиакомпания выполнила 68 085 рейсов, что на 43,4% больше, чем годом ранее, а объем перевезенных грузов уменьшился на 6,8% до 31 872 тонн. В конце 2024 года флот авиакомпании насчитывал 68 самолетов.

Согласно данным "Firmas.lv", в 2023 году оборот "SmartLynx Airlines" составил 339,027 млн евро, прибыль - 11,089 млн евро. Консолидированный оборот группы "SmartLynx Airlines" составил 496,651 млн евро, прибыль - 22,774 млн евро. Финансовые результаты за 2024 год пока не опубликованы.

"SmartLynx Airlines" была зарегистрирована в 1992 году, ее уставной капитал составляет 1 млн евро.