Марис Краутманис: агрессору хотят подарить Украину — повторяется 1938 год?

Neatkarīgā Rīta Avīze 24 ноября, 2025 13:28

Латышские СМИ 0 комментариев

"Мирный план России и Украины с его 28 пунктами резко напоминает ситуацию, которая сложилась в 1938 году с Чехословакией – это такое дежа вю. Трамп как Чемберлен, Путин как Гитлер – история повторяется. На этот раз, однако, есть силы, которые пытаются противостоять такому роковому движению и представлению, что агрессора можно умилостивить", - пишет Марис Краутманис в "Неаткариге".

Президент США Дональд Трамп и диктатор России Владимир Путин, как в постановке исторической пьесы, вместе со своими свитами переоделись в костюмы Невилла Чемберлена и Адольфа Гитлера и повторяют те же самые ходы и те же самые речи, что в 1938 году, когда в Мюнхене Германия, Великобритания, Италия и Франция за спиной решили судьбу Чехословакии.

Вернувшись из Мюнхена, Чемберлен заявил восторженной толпе в аэропорту, что принес миру мир, и продемонстрировал двустороннее соглашение между Великобританией и Германией, согласно которому Германии передается Судетский край в Чехословакии, а Германия обязуется больше ничего не требовать и не воевать. Что произошло дальше, известно — Германия не удовлетворилась Судетской областью и вскоре оккупировала всю Чехословакию, а в 1939 году напала на Польшу.

Многие комментаторы отмечают, что 28-пунктный план является планом капитуляции Украины и подготавливает почву для очередного вторжения России не только в Украину, но и в другие части Европы.

«Есть только один пункт мирного плана — Россия должна уйти с территории Украины!» — говорит бывший премьер-министр Финляндии Санна Марина.

Александр Невзоров на своем канале в YouTube говорит: «Давно пора было понять, что никакие соглашения с российской оккупацией не работают и в принципе не могут работать. Любое соглашение с Путиным — это то же самое, что половой акт с медузой: ощущения примерно такие же, только смысла гораздо меньше. Россия всегда клянется и дает гарантии, но только с целью внезапно и бесцеремонно их нарушить. В природе не существует никаких договоренностей, которые бы не нарушала Россия. Абсурдные и наглые ложь уже давно стали методом как внешней, так и внутренней политики России».

В социальных сетях также заметны сообщения «троллей» кремлевской пропаганды на разных языках, особенно много на французском и польском. Есть также сообщения на латышском языке. Российские нарративы публикуют и распространяют не только роботы или известные оплачиваемые пропагандисты, но и «полезные идиоты», которые им поверили и подпевают им".

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя
Важно

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой
Важно

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

