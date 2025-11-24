Марис Краутманис: агрессору хотят подарить Украину — повторяется 1938 год?

Президент США Дональд Трамп и диктатор России Владимир Путин, как в постановке исторической пьесы, вместе со своими свитами переоделись в костюмы Невилла Чемберлена и Адольфа Гитлера и повторяют те же самые ходы и те же самые речи, что в 1938 году, когда в Мюнхене Германия, Великобритания, Италия и Франция за спиной решили судьбу Чехословакии.

Вернувшись из Мюнхена, Чемберлен заявил восторженной толпе в аэропорту, что принес миру мир, и продемонстрировал двустороннее соглашение между Великобританией и Германией, согласно которому Германии передается Судетский край в Чехословакии, а Германия обязуется больше ничего не требовать и не воевать. Что произошло дальше, известно — Германия не удовлетворилась Судетской областью и вскоре оккупировала всю Чехословакию, а в 1939 году напала на Польшу.

Многие комментаторы отмечают, что 28-пунктный план является планом капитуляции Украины и подготавливает почву для очередного вторжения России не только в Украину, но и в другие части Европы.

«Есть только один пункт мирного плана — Россия должна уйти с территории Украины!» — говорит бывший премьер-министр Финляндии Санна Марина.

Александр Невзоров на своем канале в YouTube говорит: «Давно пора было понять, что никакие соглашения с российской оккупацией не работают и в принципе не могут работать. Любое соглашение с Путиным — это то же самое, что половой акт с медузой: ощущения примерно такие же, только смысла гораздо меньше. Россия всегда клянется и дает гарантии, но только с целью внезапно и бесцеремонно их нарушить. В природе не существует никаких договоренностей, которые бы не нарушала Россия. Абсурдные и наглые ложь уже давно стали методом как внешней, так и внутренней политики России».

В социальных сетях также заметны сообщения «троллей» кремлевской пропаганды на разных языках, особенно много на французском и польском. Есть также сообщения на латышском языке. Российские нарративы публикуют и распространяют не только роботы или известные оплачиваемые пропагандисты, но и «полезные идиоты», которые им поверили и подпевают им".