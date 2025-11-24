Подкуп избирателей в Балви: СГБ передала дело на двух граждан Латвии в прокуратуру

Дело по подозрению в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей на муниципальных выборах возбудила Государственная полиция, а затем расследование переняла СГБ.

В ходе расследования было установлено, что подкупом занимались два человека. Подозреваемые подкупили нескольких жителей Балвского края, чтобы те проголосовали за определенную политическую партию и кандидата. Один из подозреваемых также доставил нескольких подкупленных избирателей на избирательный участок на своем личном автомобиле.

Как сообщалось, после выборов правоохранительными органами было возбуждено несколько уголовных дел за умышленное воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателей. 1 октября СГБ уже передала прокуратуре материалы дела о подкупе на выборах в Елгавском крае, где голоса избирателей покупались за алкоголь и наличные. Обвиняемым по этому делу является родственник одного из кандидатов в депутаты.