Подкуп избирателей в Балви: СГБ передала дело на двух граждан Латвии в прокуратуру

24 ноября, 2025 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

19 ноября Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру материалы дела против двух граждан Латвии за подкуп избирателей на выборах самоуправлений в Балвском крае в июне этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Дело по подозрению в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей на муниципальных выборах возбудила Государственная полиция, а затем расследование переняла СГБ.

В ходе расследования было установлено, что подкупом занимались два человека. Подозреваемые подкупили нескольких жителей Балвского края, чтобы те проголосовали за определенную политическую партию и кандидата. Один из подозреваемых также доставил нескольких подкупленных избирателей на избирательный участок на своем личном автомобиле.

Как сообщалось, после выборов правоохранительными органами было возбуждено несколько уголовных дел за умышленное воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателей. 1 октября СГБ уже передала прокуратуре материалы дела о подкупе на выборах в Елгавском крае, где голоса избирателей покупались за алкоголь и наличные. Обвиняемым по этому делу является родственник одного из кандидатов в депутаты.

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать