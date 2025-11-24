Микропластик добрался до мозга? Учёные нашли частицы прямо в мозговой оболочке

До недавнего времени считалось, что микропластик оседает в лёгких и кишечнике. Но новое исследование показывает: барьер между кровью и мозгом не даёт стопроцентной защиты. Учёные предполагают, что микроскопические частицы могут провоцировать воспаление и влиять на работу нервных клеток, хотя прямой связи с болезнями пока не доказано.

Размеры частиц — настолько малы, что их невозможно почувствовать или увидеть. Но факт их присутствия в мозговой оболочке ставит перед наукой новый вопрос: как далеко может зайти пластиковое загрязнение внутри человеческого организма?

Исследователи подчёркивают: паниковать рано, но игнорировать невозможно. Это первое подтверждённое наблюдение микропластика в непосредственной близости от мозга. А значит, тема требует срочных и масштабных исследований.

Пластик уже в океане, в воде, в воздухе — а теперь и у самой границы мозга. И это, похоже, только начало разговора.