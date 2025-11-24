Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 24. Ноября Завтра: Velda, Velta
Доступность

Микропластик добрался до мозга? Учёные нашли частицы прямо в мозговой оболочке

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 14:12

Наука 0 комментариев

То, что раньше казалось паникой экологов, стало фактом. Исследователи из США и Китая обнаружили микропластик в тканях, окружающих человеческий мозг. Частицы пластика нашли у пациентов во время нейрохирургических операций — и лабораторный анализ подтвердил: это полимеры, способные проникать через кровоток.

До недавнего времени считалось, что микропластик оседает в лёгких и кишечнике. Но новое исследование показывает: барьер между кровью и мозгом не даёт стопроцентной защиты. Учёные предполагают, что микроскопические частицы могут провоцировать воспаление и влиять на работу нервных клеток, хотя прямой связи с болезнями пока не доказано.

Размеры частиц — настолько малы, что их невозможно почувствовать или увидеть. Но факт их присутствия в мозговой оболочке ставит перед наукой новый вопрос: как далеко может зайти пластиковое загрязнение внутри человеческого организма?

Исследователи подчёркивают: паниковать рано, но игнорировать невозможно. Это первое подтверждённое наблюдение микропластика в непосредственной близости от мозга. А значит, тема требует срочных и масштабных исследований.

Пластик уже в океане, в воде, в воздухе — а теперь и у самой границы мозга. И это, похоже, только начало разговора.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню
Важно

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню

Латвийская армия потребовала демонтировать рельсы в приграничной с Россией полосе
Важно

Латвийская армия потребовала демонтировать рельсы в приграничной с Россией полосе

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой
Важно

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 24.11.2025
Юрмала: Лединьш – новый мэр
Sfera.lv 3 часа назад
Финляндия: здесь будет командовать альянс
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: тупик лечения
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: демонтировать все рельсы
Sfera.lv 8 часов назад
Франция: служба добровольная, но — обязательная?
Sfera.lv 8 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 2 дня назад
«Дам 2000 евро!» Пьяный водитель еще и за взятку ответит
Bitnews.lv 3 дня назад
Рига почтит память жертв Золитудской трагедии
Bitnews.lv 4 дня назад

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать