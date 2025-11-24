Украина обозначила «красные линии» для мира с Россией

"Никакого правового признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничений в отношении сил обороны Украины. Никакого вето на право Украины выбирать будущие альянсы", - цитирует Стефанчука агентство "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что возможность вступления Украины в ЕС и НАТО должна быть элементом гарантий безопасности и любого мирного плана. По словам спикера, справедливо будет также использовать российские замороженные активы в качестве "цены за агрессию". "Мы искренне верим, что 18-19 декабря Совет Европейского Союза примет по этому поводу справедливое решение", - сказал Стефанчук.

Зеленский: Киев продолжает работать с партнерами над компромиссами

На конференции в Стокгольме по видеосвязи выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что Украина продолжает работать с партнерами, особенно с США, ища компромисс, который "усилит, а не ослабит ее".

"В тех шагах, которые мы координируем вместе с США, мы стараемся, чтобы были чрезвычайно чувствительные пункты в этих документах, включая освобождение всех украинских пленных из России по формуле "все на всех" и возвращение всех украинских детей, похищенных Россией", - заявил глава украинского государства.