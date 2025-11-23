В совместном заявлении в субботу после драматической недели они отметили, что план может послужить основой для переговоров, но необходима дополнительная работа, и нынешние условия не являются окончательными.

Лидеры европейских стран, в том числе канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и президент Франции, выразили озабоченность по поводу предложений о сокращении армии Украины в рамках урегулирования с Россией. Они утверждают, что пункты, касающиеся европейской безопасности и безопасности НАТО, должны быть сначала одобрены Европой и союзниками.

"Мы обеспокоены предлагаемыми ограничениями в отношении вооруженных сил Украины, - говорится в заявлении. - Мы также подтверждаем, что для реализации элементов, касающихся Европейского союза и НАТО, необходимо согласие членов ЕС и НАТО соответственно".

Заявление приняли председатель Совета ЕС Кошта, глава ЕК фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Карни, президент Финляндии Стубб, президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер-министр Ирландии Мартин, премьер-министр Италии Мелони, премьер-министр Японии Такаити, премьер-министр Нидерландов Схоф, премьер-министр Норвегии Стёре, глава правительства Испании Санчес, премьер-министр Великобритании Стармер и премьер-министр Польши Туск.

Лидеры 27 стран ЕС соберутся на очередную встречу в понедельник.

Решающая неделя для Украины и Европы

Европейцы и их союзники проводят решающие встречи в кулуарах саммита G20 в Южной Африке, чтобы уберечь Украину от давления, вынуждающего ее подписать поспешную сделку, которая может оставить Киев беззащитным перед будущей агрессией.

Официальный представитель Европейского союза сообщил Euronews, что "сейчас предпринимаются интенсивные дипломатические усилия" перед истечением срока, установленного США для Украины, чтобы принять или отказаться от плана из 28 пунктов.

Тот же дипломат сказал Euronews, что давление на Киев "огромно", и группа стран, поддерживающих Украину, во главе с Францией и Великобританией представит контрплан.

Европейцы обеспокоены тремя основными моментами: суверенитетом, территориями и военными репарациями России.

В заявлении, опубликованном в субботу, говорится, что границы не могут быть изменены силой, что является упреком плану из 28 пунктов, который требует от Украины значительных территориальных уступок, включая передачу России всего Крыма, а также Луганской и Донецкой областей.

В своем заявлении лидеры также подчеркнули свое неприятие сокращения военного потенциала Украины, вопреки плану США, который предусматривает сокращение до 600 000 человек по сравнению с почти 900 000 военнослужащих, которых Украина содержит в настоящее время.

Европейцы и украинцы согласны с тем, что вооруженные силы страны должны укрепляться и расти в будущем, чтобы сдержать возможность будущей агрессии.

Наконец, европейцы не согласны с тем, что делать с замороженными активами России, которые в основном находятся в Европе.

ЕС ищет способы использовать 140 миллиардов евро из замороженных российских активов, хранящихся в Бельгии, для выдачи беспрецедентного репарационного кредита Украине на покрытие ее военных и бюджетных нужд на 2026 и 2027 годы.

План, предложенный США после прямых переговоров с Москвой, говорит об обратном.

Несмотря на неясность деталей, план предполагает, что замороженные активы будут разблокированы и размещены в двух инвестиционных фондах - одном для Украины и втором для России.

США получат экономическую выгоду от обоих фондов, в то время как европейцы, как предполагается, заплатят 100 миллиардов евро на восстановление Украины.

Один из европейских чиновников, беседовавший с Euronews на условиях анонимности, поскольку переговоры носят закрытый характер, сказал, что "удивительно видеть такой уровень экономической жестокости".

Для Европы сохранение активов, замороженных под ее юрисдикцией, является мощным инструментом.



Задача европейцев - представить альтернативный план, не навлекая на себя гнев президента Дональда Трампа, который хочет заключить сделку быстро.

"Это самый сложный момент", - сказал дипломат. В пятницу президент Зеленский в видеообращении к украинцам заявил, что страна стоит перед драконовским выбором: потерять свое достоинство или поддержку Соединенных Штатов.