«Снегурочка» в Таиланде: костюм участницы «Мисс Вселенная» не угодил зрителям в Латвии

Чаще всего наряд Мелдры напоминал комментаторам в соцсетях Снегурочку и других героинь русских сказок. Некоторые даже постили новогодние открытки.
Например, вот что пишет на платформе "Тредс" Эгита:
"Если что, так выглядел национальный костюм Латвии на конкурсе Miss Universe".
Народ в комментариях веселится и возмущается:
- Может, был конкурс на самый ужасный наряд?
- Как хорошо, что никто эти конкурсы не смотрит.
- Зачем этот кокошник Снегурочки? Это вообще никак не характеризует Латвию. Если нужно было, то Балтийское море и озёра можно было в более латышской манере подать.
- Хотя бы звёзды на голову приспособить.
- Какого икса эти мероприятия ещё проводятся?
- У меня вообще никаких ассоциаций с Латвией не возникло, и, во-вторых, совершенно не сравнить с выходом пуэрториканки по качеству и фантазии...
- В Кенгарагсе сама шила и клеила по вечерам...
- Странный выбор.
- Красиво, но головной убор в очень неприемлемом стиле.
- Хм, как-то не соответствует латвийскому духу. Но красиво.
- Блондинкам идёт синее, но это тотально русское, как она согласилась такое надеть! Видимо, они сами там решать не могут. Жуть.
- Там все костюмы такие странные. Пусть развлекаются, если охота.
- У меня ассоциации со Снежной королевой из фильма, снятого по сказке Андерсена. Не вижу там ничего русского или советского. Тут у всех паранойя какая-то, которая требует лечения.
- Ну, если знать, как много маленьких принцесс в эпоху "Холодного сердца", то это может быть костюм любой страны.
- Выглядит по-славянски на первый взгляд, но, по рассказу, костюм был задуман в честь Балтийского моря.
- Красивый, роскошный, богатый! Не терять же гордость из-за бедности!
- Похожа на Снегурочку в туфлях стриптизёрши, которые сильно велики.
- Василиса Прекрасная.
- На сосульку похожа.
- Мне одной это напоминает море? Или хотя бы то, что костюм мог подразумевать море?
- Что-то с бразильского карнавала.