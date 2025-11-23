Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Снегурочка» в Таиланде: костюм участницы «Мисс Вселенная» не угодил зрителям в Латвии

Редакция PRESS 23 ноября, 2025 11:17

На конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который в этом году прошёл в Таиланде, от Латвии участвовала фотомодель Мелдра Розенберга. Всё бы ничего, но вот её костюм вызвал у латвийской публики ассоциации с чем угодно, кроме Латвии.

Чаще всего наряд Мелдры напоминал комментаторам в соцсетях Снегурочку и других героинь русских сказок. Некоторые даже постили новогодние открытки.

Например, вот что пишет на платформе "Тредс" Эгита:

"Если что, так выглядел национальный костюм Латвии на конкурсе Miss Universe".

Народ в комментариях веселится и возмущается:

- Может, был конкурс на самый ужасный наряд?

- Как хорошо, что никто эти конкурсы не смотрит.

- Зачем этот кокошник Снегурочки? Это вообще никак не характеризует Латвию. Если нужно было, то Балтийское море и озёра можно было в более латышской манере подать.

- Хотя бы звёзды на голову приспособить.

- Какого икса эти мероприятия ещё проводятся?

- У меня вообще никаких ассоциаций с Латвией не возникло, и, во-вторых, совершенно не сравнить с выходом пуэрториканки по качеству и фантазии...

- В Кенгарагсе сама шила и клеила по вечерам...

- Странный выбор.

- Красиво, но головной убор в очень неприемлемом стиле.

- Хм, как-то не соответствует латвийскому духу. Но красиво.

- Блондинкам идёт синее, но это тотально русское, как она согласилась такое надеть! Видимо, они сами там решать не могут. Жуть.

- Там все костюмы такие странные. Пусть развлекаются, если охота.

- У меня ассоциации со Снежной королевой из фильма, снятого по сказке Андерсена. Не вижу там ничего русского или советского. Тут у всех паранойя какая-то, которая требует лечения.

- Ну, если знать, как много маленьких принцесс в эпоху "Холодного сердца", то это может быть костюм любой страны.

- Выглядит по-славянски на первый взгляд, но, по рассказу, костюм был задуман в честь Балтийского моря.

- Красивый, роскошный, богатый! Не терять же гордость из-за бедности!

- Похожа на Снегурочку в туфлях стриптизёрши, которые сильно велики.

- Василиса Прекрасная.

- На сосульку похожа.

- Мне одной это напоминает море? Или хотя бы то, что костюм мог подразумевать море?

- Что-то с бразильского карнавала.

