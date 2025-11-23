Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Американский военный эксперт: русские танки летать тоже не умеют (1)

© LETA 23 ноября, 2025 10:45

Важно 1 комментариев

После вступления Швеции и Финляндии в НАТО альянс стал намного сильнее, его способность защитить страны Балтии значительно возросла, так что у жителей Латвии нет оснований не чувствовать себя в безопасности, заявил в интервью агентству LETA исследователь в области международных отношений и обороны Колин Смит.

Он считает, что сейчас способности НАТО намного больше - не только возросла необходимость защищать страны Балтии, но и способность альянса сделать это. По мнению эксперта, попытка России сломать НАТО путём вторжения через страны Балтии могла бы удаться лишь тогда, если бы на неё никак не отреагировали.

"Такие вещи, как создание Балтийской оборонительной линии и восточный фланг обороны, устраняют опасения по поводу вторжения, насчёт которого десятки лет волновалась Латвия и Балтия", - заявил Смит.

Так как страны Балтии со стратегической точки зрения всегда были под угрозой из-за ограниченной способности себя защитить, много лет также велись дискуссии о том, насколько быстро союзники по НАТО смогли бы прибыть сюда для их защиты.

"Сколько времени понадобилось бы русским, чтобы внезапно напасть? Русские танки тоже не умеют летать", - сказал эксперт, подчеркнув, что теперь Латвии и другим странам НАТО доступны препятствия, которых раньше не было. "Такие же самые препятствия, что и те, из-за которых в 2023 году потерпело неудачу контрнаступление Украины, потому что украинцы даже при наличии современной техники, американских танков и всего прочего не смогли преодолеть линию обороны, которую соорудила Россия в Украине", - ещё раз подчеркнул специалист по военной логистике.

Он напомнил, что оборону стран Балтии очень сильно укрепило вступление в альянс Швеции и Финляндии. ВПК Швеции строит самолёты, подводные лодки и суда. То же самое касается Финляндии, у которой высокий потенциал и большая численность армии и резервов. "После присоединения этих двух стран любые трещины теперь можно закрыть гораздо быстрее", - заявил Смит.

Ему не хотелось бы видеть на латвийской границе минные поля или что-то в этом роде, но всё же эксперт сам советовал подумать об этом ещё 10 лет назад.

"Я военный инженер. Я строю и преодолеваю минные поля, сложные препятствия. Если у вас есть препятствия, России было бы очень сложно их пройти", - подчеркнул он.

Смит также отметил, что сейчас динамика изменилась, поскольку морские пути открыты для НАТО, хотя ранее он сам думал, что Россия смогла их перекрыть.

"Нейтрализовав силы в Калининграде, западные силы теперь в странах Балтии могут сделать всё, что пожелают. У Швеции есть подводные лодки. Они нейтрализуют российские подлодки, поскольку больше ни у кого в регионе их не было. Живи я здесь, я бы чувствовал себя в большей безопасности, зная, что альянс стал больше, сильнее и более единым", - характеризует ситуацию Смит.

Он согласен, что дроны, которые помимо прочего угрожают и странам Балтии, изменили динамику войны. Однако вторжение он считает менее вероятным, учитывая всё то, что делает НАТО. НВС Латвии, Канада и многонациональная оборонительная дивизия.

"Всё это сделало страны Балтии безопаснее", - подчеркнул в очередной раз эксперт.

«Привет, ватник!» Публику возмутил пост Херманиса о плане Трампа
Важно

«Привет, ватник!» Публику возмутил пост Херманиса о плане Трампа

Европейские лидеры отвергли мирный план Трампа по Украине
Важно

Европейские лидеры отвергли мирный план Трампа по Украине (1)

«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом
Важно

«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсом новый дом

Латвия: конец правительства
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: транзит в Калининград могут и ограничить
Sfera.lv 4 часа назад
Канада: волки ловят рыбу сетями
Sfera.lv 5 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Трамп: Литве, Латвии и Эстонии нечего бояться
Bitnews.lv 1 день назад
На Тейке мужчина поджёг скамейку, строя «церковь из спичек»
Bitnews.lv 1 день назад
Рига почтит память жертв Золитудской трагедии
Bitnews.lv 2 дня назад
Сейм отклонил вотум недоверия министру Швинке
Bitnews.lv 2 дня назад

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Загрузка

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

