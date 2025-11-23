Он считает, что сейчас способности НАТО намного больше - не только возросла необходимость защищать страны Балтии, но и способность альянса сделать это. По мнению эксперта, попытка России сломать НАТО путём вторжения через страны Балтии могла бы удаться лишь тогда, если бы на неё никак не отреагировали.

"Такие вещи, как создание Балтийской оборонительной линии и восточный фланг обороны, устраняют опасения по поводу вторжения, насчёт которого десятки лет волновалась Латвия и Балтия", - заявил Смит.

Так как страны Балтии со стратегической точки зрения всегда были под угрозой из-за ограниченной способности себя защитить, много лет также велись дискуссии о том, насколько быстро союзники по НАТО смогли бы прибыть сюда для их защиты.

"Сколько времени понадобилось бы русским, чтобы внезапно напасть? Русские танки тоже не умеют летать", - сказал эксперт, подчеркнув, что теперь Латвии и другим странам НАТО доступны препятствия, которых раньше не было. "Такие же самые препятствия, что и те, из-за которых в 2023 году потерпело неудачу контрнаступление Украины, потому что украинцы даже при наличии современной техники, американских танков и всего прочего не смогли преодолеть линию обороны, которую соорудила Россия в Украине", - ещё раз подчеркнул специалист по военной логистике.

Он напомнил, что оборону стран Балтии очень сильно укрепило вступление в альянс Швеции и Финляндии. ВПК Швеции строит самолёты, подводные лодки и суда. То же самое касается Финляндии, у которой высокий потенциал и большая численность армии и резервов. "После присоединения этих двух стран любые трещины теперь можно закрыть гораздо быстрее", - заявил Смит.

Ему не хотелось бы видеть на латвийской границе минные поля или что-то в этом роде, но всё же эксперт сам советовал подумать об этом ещё 10 лет назад.

"Я военный инженер. Я строю и преодолеваю минные поля, сложные препятствия. Если у вас есть препятствия, России было бы очень сложно их пройти", - подчеркнул он.

Смит также отметил, что сейчас динамика изменилась, поскольку морские пути открыты для НАТО, хотя ранее он сам думал, что Россия смогла их перекрыть.

"Нейтрализовав силы в Калининграде, западные силы теперь в странах Балтии могут сделать всё, что пожелают. У Швеции есть подводные лодки. Они нейтрализуют российские подлодки, поскольку больше ни у кого в регионе их не было. Живи я здесь, я бы чувствовал себя в большей безопасности, зная, что альянс стал больше, сильнее и более единым", - характеризует ситуацию Смит.

Он согласен, что дроны, которые помимо прочего угрожают и странам Балтии, изменили динамику войны. Однако вторжение он считает менее вероятным, учитывая всё то, что делает НАТО. НВС Латвии, Канада и многонациональная оборонительная дивизия.

"Всё это сделало страны Балтии безопаснее", - подчеркнул в очередной раз эксперт.