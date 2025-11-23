«Привет, ватник!» Публику возмутил пост Херманиса о плане Трампа

В частности, в субботу он опубликовал своё мнение о плане Трампа по прекращению войны в Украине:

"Это будет только моё частное мнение (поскольку "Без партий" объединит людей с совершенно разными взглядами, способными договориться об одной вещи - изменении закона о выборах).

Когда в 1961 году появилась Берлинская стена и около КПП Checkpoint Charly друг против друга стояли американские и русские танки, альтернативой было начать большую войну.

Как и теперь альтернатива плану Трампа - бомбить Москву, а там видно будет.

Прошло 30 лет, исторический контекст изменился и Берлинская стена рухнула. То же самое произойдёт и с Крымом - когда время придёт.

В данный момент ситуация такова, какова она есть. С украинской стороны заканчиваются солдаты, но наши зазыватели в бой и подстрекатели к войне сами не торопятся идти на помощь, лишь продолжают финансировать и торговаться с Путиным и, конечно, категорически осуждают что-то где-то - забыл, что.

В любом случае решение примет украинский народ. Даже не их президент.

Формально этот план - очень несправедливый и нечестный, зато в долгосрочной перспективе это тотальный моральный ущерб для российского государства и народа. Формально можно санкции даже отменить, но впредь на вечные времена русские будут ходить с печатью Бучи на челе и в цивилизованном обществе чувствовать себя точно так же, как бомж в трамвае, который воняет какашками, но все вежливо улыбаются и все всё понимают.

Мы можем и подождать. Тем временем пускай русские на свои деньги приведут в порядок разрушенный ими же Донбасс и дадут время Европе, пока она избавится от мягкотелых политиков, искренне убеждённых, что американцы должны заботиться об их безопасности".

Немалый резонанс вызвал и ответ Херманиса женщине, которая написала в комментариях: "Чтобы сказать: простите, я ошибался в отношении Трампа, написана вся эта длиннющая телега!". Автор поста откликнулся на это так: "Краткая версия специально для таких, как вы: если не поддерживаете план мира от Трампа, то завтра же немедленно отправляйтесь в Украину и запишитесь в их армию. Призывать воевать и умирать других (и украинцев, и американцев) в этой ситуации всё же было бы слишком лицемерно и зло. Вы же не такая?"

В общем, простите за банальность, в комментариях открылся настоящий портал в ад. Вот как выражают своё возмущение те, чьи отклики можно здесь привести, не опасаясь уголовной ответственности:

- Ваше "если не поддерживаешь план, то иди воюй" - это драматургический приём, нападение как защита. Воевать никого не призываю! План Трампа подготовлен совместно с Москвой, без участия украинцев, и предусматривает капитуляцию Украины! Это создаёт риски и для Латвии! Признавать свои ошибки - это смело и честно.

- Интересно, как бы звучал призыв Херманиса, если бы такое позорное унижение, не дай бог, грозило бы какой-либо из стран Балтии? Декларировал бы, что план хороший, даже если его разработал оккупант?

- Как можно поддерживать такое фуфло? Давайте посмотрим хотя бы на первый пункт. 1. Ukraine’s sovereignty will be confirmed. Украина - не суверенное государство? Кто это "подтвердит"? Опять ООН? Или имеется в виду, что сначала её каким-то образом лишат суверенитета, а потом вернут? Какова логика?

- Эх, я ещё недавно был готов голосовать за вашу партию, если до выборов вы не скатитесь в мастерстве. Вот тебе и раз, даже месяц не прошёл, и предложение Украине капитулировать без гарантий безопасности мы называем планом мира. Что же вы Латвии предлагаете - сразу вступить в СНГ?

- Вы не оригинальны. Аргумент "иди сам воевать" используют абсолютно все пророссийские политики и интернет-тролли.

- Ну уже прямым текстом нарративы орков идут. Никакой не невинный наивняк, вокруг которого собрались русифицированные персонажи, а сам такой.

- Вы не переоцениваете себя, указывая, кому куда идти и куда записываться?

- Нечего кипятиться. С этим планом русские сами не согласятся.

- Могу поспорить, что вы сами не будете воевать и тогда, если в Латвию придут русские танки.

- Г-н Херманис, останьтесь театральным режиссёром, это у вас вполне хорошо получается. В вещи, которые у вас явно так хорошо не выходят, я бы вам рекомендовал лучше не ввязываться.

- Я тотально разочаровался в вашей так называемой партии! Раньше был лучшего мнения! Вы - тот же самый Шлесерс и есть!

- Истинное лицо Херманиса - прокремлёвский трампист.

- Привет, ватник!

- И ты, Брут?