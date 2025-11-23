Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 23. Ноября Завтра: Zigfrida, Zigrida, Zigrids
Доступность

«Привет, ватник!» Публику возмутил пост Херманиса о плане Трампа

Редакция PRESS 23 ноября, 2025 09:17

Важно 0 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис не перестаёт, что называется, жечь глаголом в соцсетях. Вот только далеко не всем по нраву его посты. 

В частности, в субботу он опубликовал своё мнение о плане Трампа по прекращению войны в Украине:

"Это будет только моё частное мнение (поскольку "Без партий" объединит людей с совершенно разными взглядами, способными договориться об одной вещи - изменении закона о выборах).

Когда в 1961 году появилась Берлинская стена и около КПП Checkpoint Charly друг против друга стояли американские и русские танки, альтернативой было начать большую войну.

Как и теперь альтернатива плану Трампа - бомбить Москву, а там видно будет.

Прошло 30 лет, исторический контекст изменился и Берлинская стена рухнула. То же самое произойдёт и с Крымом - когда время придёт.

В данный момент ситуация такова, какова она есть. С украинской стороны заканчиваются солдаты, но наши зазыватели в бой и подстрекатели к войне сами не торопятся идти на помощь, лишь продолжают финансировать и торговаться с Путиным и, конечно, категорически осуждают что-то где-то - забыл, что.

В любом случае решение примет украинский народ. Даже не их президент.

Формально этот план - очень несправедливый и нечестный, зато в долгосрочной перспективе это тотальный моральный ущерб для российского государства и народа. Формально можно санкции даже отменить, но впредь на вечные времена русские будут ходить с печатью Бучи на челе и в цивилизованном обществе чувствовать себя точно так же, как бомж в трамвае, который воняет какашками, но все вежливо улыбаются и все всё понимают.

Мы можем и подождать. Тем временем пускай русские на свои деньги приведут в порядок разрушенный ими же Донбасс и дадут время Европе, пока она избавится от мягкотелых политиков, искренне убеждённых, что американцы должны заботиться об их безопасности".

Немалый резонанс вызвал и ответ Херманиса женщине, которая написала в комментариях: "Чтобы сказать: простите, я ошибался в отношении Трампа, написана вся эта длиннющая телега!". Автор поста откликнулся на это так: "Краткая версия специально для таких, как вы: если не поддерживаете план мира от Трампа, то завтра же немедленно отправляйтесь в Украину и запишитесь в их армию. Призывать воевать и умирать других (и украинцев, и американцев) в этой ситуации всё же было бы слишком лицемерно и зло. Вы же не такая?"

В общем, простите за банальность, в комментариях открылся настоящий портал в ад. Вот как выражают своё возмущение те, чьи отклики можно здесь привести, не опасаясь уголовной ответственности:

- Ваше "если не поддерживаешь план, то иди воюй" - это драматургический приём, нападение как защита. Воевать никого не призываю! План Трампа подготовлен совместно с Москвой, без участия украинцев, и предусматривает капитуляцию Украины! Это создаёт риски и для Латвии! Признавать свои ошибки - это смело и честно.

- Интересно, как бы звучал призыв Херманиса, если бы такое позорное унижение, не дай бог, грозило бы какой-либо из стран Балтии? Декларировал бы, что план хороший, даже если его разработал оккупант?

- Как можно поддерживать такое фуфло? Давайте посмотрим хотя бы на первый пункт. 1. Ukraine’s sovereignty will be confirmed. Украина - не суверенное государство? Кто это "подтвердит"? Опять ООН? Или имеется в виду, что сначала её каким-то образом лишат суверенитета, а потом вернут? Какова логика?

- Эх, я ещё недавно был готов голосовать за вашу партию, если до выборов вы не скатитесь в мастерстве. Вот тебе и раз, даже месяц не прошёл, и предложение Украине капитулировать без гарантий безопасности мы называем планом мира. Что же вы Латвии предлагаете - сразу вступить в СНГ?

- Вы не оригинальны. Аргумент "иди сам воевать" используют абсолютно все пророссийские политики и интернет-тролли.

- Ну уже прямым текстом нарративы орков идут. Никакой не невинный наивняк, вокруг которого собрались русифицированные персонажи, а сам такой.

- Вы не переоцениваете себя, указывая, кому куда идти и куда записываться?

- Нечего кипятиться. С этим планом русские сами не согласятся.

- Могу поспорить, что вы сами не будете воевать и тогда, если в Латвию придут русские танки.

- Г-н Херманис, останьтесь театральным режиссёром, это у вас вполне хорошо получается. В вещи, которые у вас явно так хорошо не выходят, я бы вам рекомендовал лучше не ввязываться.

- Я тотально разочаровался в вашей так называемой партии! Раньше был лучшего мнения! Вы - тот же самый Шлесерс и есть!

- Истинное лицо Херманиса - прокремлёвский трампист.

- Привет, ватник!

- И ты, Брут?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Росликов на конгрессе «Стабильности!»: «Давление доказало, что мы идём правильным путём!»
Важно

Росликов на конгрессе «Стабильности!»: «Давление доказало, что мы идём правильным путём!» (1)

«Снегурочка» в Таиланде: костюм участницы «Мисс Вселенная» не угодил зрителям в Латвии
Важно

«Снегурочка» в Таиланде: костюм участницы «Мисс Вселенная» не угодил зрителям в Латвии

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 23.11.2025
Латвия: конец правительства
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: Силиня хвалит кредитование – к чему бы это?
Sfera.lv 2 часа назад
Польша: Браун снова чешет
Sfera.lv 3 часа назад
Канада: волки ловят рыбу сетями
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: маршрутка без водителя
Sfera.lv 7 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
«Дам 2000 евро!» Пьяный водитель еще и за взятку ответит
Bitnews.lv 1 день назад
Сейм отклонил вотум недоверия министру Швинке
Bitnews.lv 2 дня назад

Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Важно 14:13

Важно 0 комментариев

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Читать
Загрузка

«У меня еда остывает!» В соцсети снова жалуются на курьеров

Важно 13:54

Важно 0 комментариев

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

Читать

5000 человек в месяц посещают Белоруссию, 2000 — Россию: латвийцы игнорируют предупреждения МИД

Важно 13:31

Важно 0 комментариев

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря

Важно 12:32

Важно 0 комментариев

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Читать

Рубио опроверг заявления, что «мирный план» составили не США

Важно 12:15

Важно 0 комментариев

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Читать

Росликов на конгрессе «Стабильности!»: «Давление доказало, что мы идём правильным путём!»

Важно 12:07

Важно 0 комментариев

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Читать

Европейские лидеры отвергли мирный план Трампа по Украине

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

Читать