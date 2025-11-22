Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Слайдиньш о латвийском приграничье: «Там до сих пор Советская Латвия»

TV24 22 ноября, 2025 10:49

Важно 0 комментариев

Диверсии и провокации со стороны России против стран Запада становятся всё более настойчивыми и скрытыми, они не всегда исходят непосредственно от Кремля, но часто осуществляются с помощью внутренних агентов. Так заявил в эфире TV24 в программе Aktuālais par karadarbību Ukrainā майор НВС Латвии и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

"Мы видим, что эти дроны вокруг военных баз - не прямо из России, всё это - работа внутренней агентуры. Также и поджоги, и различные диверсии, направленные против Запада - там везде русским духом пахнет", - сказал он.

Слайдиньш также заявил: несмотря на то, что непосредственных попыток саботажа мы в Латвии и Эстонии не ощущаем, сторонники России по-прежнему находятся здесь, среди нас.

"Ясно, что в данный момент наши органы безопасности работают, чтобы не допустить какой-то активности, но они (сторонники России - Ред.) никуда не делись, они тут, внутри страны", - охарактеризовал ситуацию Слайдиньш.

Особое волнение у него вызывают приграничные регионы Латвии, где до сих пор жива тоска по СССР и дружба с Россией считается единственной возможностью для развития.

"В прошлом году я поездил вдоль границы. Там до сих пор Советская Латвия. Как бы ни хотелось нашим политикам это признавать, но латвийское приграничье - это Советская Латвия. Там люди считают, что с Россией надо дружить, латышского языка они не знают, работы у них нет, но развитие и улучшения они видят только в сотрудничестве с Россией", - поделился впечатлениями майор.

Обновлено: 12:50 22.11.2025
Литва: «Лукойла» с «дочками» храбро остановлен
Sfera.lv 3 часа назад
Норвегия: дрон сорвал посадку
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: раскат губы на «ярды» ЕС
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: ПВО за три года
Sfera.lv 4 часа назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 14 часов назад
Трамп: Литве, Латвии и Эстонии нечего бояться
Bitnews.lv 14 часов назад
На Тейке мужчина поджёг скамейку, строя «церковь из спичек»
Bitnews.lv 14 часов назад
Польша объявила операцию «Горизонт» после диверсий
Bitnews.lv 14 часов назад

Мэр пообещал Риге в следующем году «тощий бюджет»

Важно 11:03

Важно 0 комментариев

Виестурс Клейнбергс высказал это агентству LETA.

Читать

Публицист: план мира Трампа и Путина — это рождественская сказочка

Важно 10:29

Важно 0 комментариев

Автор этого сравнения - политический обозреватель "Неаткариги" Бен Латковскис, назвавший Трампа "революционером в Белом доме", а Путина - "любимой женой" Трампа.

Читать

Больше зелени! Тренд крупных городов Европы — и Риги?

Бизнес 10:25

Бизнес 0 комментариев

В крупных европейских городах становится всё более заметно, что зелёные зоны в городской среде – это уже не просто эстетическое дополнение к архитектуре, а неотъемлемая часть качества жизни. Например, в Берлине, Копенгагене и Хельсинки уже давно стало традицией в новых проектах создавать сады общего пользования, парки на крышах и оазисы во дворах, где жители могут отдохнуть, познакомиться с соседями или просто побыть ближе к природе.

Читать

Как все успевать по утрам? Практическими советами делится предпринимательница и мама Зане Куликовска 

Всюду жизнь 10:19

Всюду жизнь 0 комментариев

Сбалансированный завтрак, пропавшие носки, забытая тетрадь с домашним заданием или якобы непрозвонивший будильник – проблемы, с которыми каждое утро сталкивается практически любая семья. Помочь детям собраться в школу и самой вовремя добраться до работы порой кажется практически невыполнимой задачей, поэтому торгово-развлекательный центр AKROPOLE Alfa вместе с бизнесвумен и мамой Зане Куликовской подготовили советы, которые помогут быстрее справиться с утренними делами.

Читать

Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден»

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

Юридическая комиссия Сейма всерьёз рассматривала «народную» инициативу о лишении гражданства и высылке из страны «нелояльных» латвийцев. Об этом сообщал  наш портал press.lv.

Читать

Годманис: обзывать друг друга «сторонниками Кремля» — это удар ниже пояса

Важно 09:36

Важно 0 комментариев

"Нельзя переходить на личные оскорбления, грубости, оттуда нет пути назад", - так высказался на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum бывший премьер Латвийской Республики Иварс Годманис.

Читать