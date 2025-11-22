Слайдиньш о латвийском приграничье: «Там до сих пор Советская Латвия»

"Мы видим, что эти дроны вокруг военных баз - не прямо из России, всё это - работа внутренней агентуры. Также и поджоги, и различные диверсии, направленные против Запада - там везде русским духом пахнет", - сказал он.

Слайдиньш также заявил: несмотря на то, что непосредственных попыток саботажа мы в Латвии и Эстонии не ощущаем, сторонники России по-прежнему находятся здесь, среди нас.

"Ясно, что в данный момент наши органы безопасности работают, чтобы не допустить какой-то активности, но они (сторонники России - Ред.) никуда не делись, они тут, внутри страны", - охарактеризовал ситуацию Слайдиньш.

Особое волнение у него вызывают приграничные регионы Латвии, где до сих пор жива тоска по СССР и дружба с Россией считается единственной возможностью для развития.

"В прошлом году я поездил вдоль границы. Там до сих пор Советская Латвия. Как бы ни хотелось нашим политикам это признавать, но латвийское приграничье - это Советская Латвия. Там люди считают, что с Россией надо дружить, латышского языка они не знают, работы у них нет, но развитие и улучшения они видят только в сотрудничестве с Россией", - поделился впечатлениями майор.