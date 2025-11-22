Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мэр пообещал Риге в следующем году «тощий бюджет»

© LETA 22 ноября, 2025 11:03

Важно 0 комментариев

Виестурс Клейнбергс высказал это агентству LETA.

По оценкам на данный момент, в целом часть финансирования, о расходовании которой ведутся дискуссии, составляет 28 миллионов евро.

На бюджетные расходы повлияет также остаток бюджета, который существенно меньше, чем планировалось на этот год.

Чтобы сбалансировать бюджет, самоуправление планирует внедрить новый подход в отношении реализации инвестиционных проектов, искать возможности для осуществления проектов публично-частного партнёрства, а также привлечь финансирование из фондов ЕС.

Клейнбергс признал, что удалось на 1,5 миллиона евро сократить взнос Риги на финансовое выравнивание самоуправлений.

Сейчас идёт обсуждение бюджетных нужд со всеми департаментами. Обсуждение бюджета на заседаниях комитетов может начаться после первой недели декабря.

По информации из архива агентства LETA, общий доход бюджета на текущий год планировались в размере 1,47 миллиарда евро - на 50 миллионов евро больше, чем в 2024 году. Предусмотренный объём расходов - 1,694 миллиарда евро.

Диверсии и провокации со стороны России против стран Запада становятся всё более настойчивыми и скрытыми, они не всегда исходят непосредственно от Кремля, но часто осуществляются с помощью внутренних агентов. Так заявил в эфире TV24 в программе Aktuālais par karadarbību Ukrainā майор НВС Латвии и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Автор этого сравнения - политический обозреватель "Неаткариги" Бен Латковскис, назвавший Трампа "революционером в Белом доме", а Путина - "любимой женой" Трампа.

В крупных европейских городах становится всё более заметно, что зелёные зоны в городской среде – это уже не просто эстетическое дополнение к архитектуре, а неотъемлемая часть качества жизни. Например, в Берлине, Копенгагене и Хельсинки уже давно стало традицией в новых проектах создавать сады общего пользования, парки на крышах и оазисы во дворах, где жители могут отдохнуть, познакомиться с соседями или просто побыть ближе к природе.

Сбалансированный завтрак, пропавшие носки, забытая тетрадь с домашним заданием или якобы непрозвонивший будильник – проблемы, с которыми каждое утро сталкивается практически любая семья. Помочь детям собраться в школу и самой вовремя добраться до работы порой кажется практически невыполнимой задачей, поэтому торгово-развлекательный центр AKROPOLE Alfa вместе с бизнесвумен и мамой Зане Куликовской подготовили советы, которые помогут быстрее справиться с утренними делами.

Юридическая комиссия Сейма всерьёз рассматривала «народную» инициативу о лишении гражданства и высылке из страны «нелояльных» латвийцев. Об этом сообщал  наш портал press.lv.

"Нельзя переходить на личные оскорбления, грубости, оттуда нет пути назад", - так высказался на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum бывший премьер Латвийской Республики Иварс Годманис.

