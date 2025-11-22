Мэр пообещал Риге в следующем году «тощий бюджет»

По оценкам на данный момент, в целом часть финансирования, о расходовании которой ведутся дискуссии, составляет 28 миллионов евро.

На бюджетные расходы повлияет также остаток бюджета, который существенно меньше, чем планировалось на этот год.

Чтобы сбалансировать бюджет, самоуправление планирует внедрить новый подход в отношении реализации инвестиционных проектов, искать возможности для осуществления проектов публично-частного партнёрства, а также привлечь финансирование из фондов ЕС.

Клейнбергс признал, что удалось на 1,5 миллиона евро сократить взнос Риги на финансовое выравнивание самоуправлений.

Сейчас идёт обсуждение бюджетных нужд со всеми департаментами. Обсуждение бюджета на заседаниях комитетов может начаться после первой недели декабря.

По информации из архива агентства LETA, общий доход бюджета на текущий год планировались в размере 1,47 миллиарда евро - на 50 миллионов евро больше, чем в 2024 году. Предусмотренный объём расходов - 1,694 миллиарда евро.