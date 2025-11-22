Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Ночью туда можно спокойно улететь»: в Иманте образовался провал на велодорожке (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция PRESS 22 ноября, 2025 12:09

Важно 0 комментариев

Рижанин по имени Игорь разместил в "Фейсбуке" видеоролик, в котором заснята глубокая дыра, образовавшаяся в покрытии велодорожки на ул. Клейсту в Иманте.

Никакого ограждения вокруг нет - вместо этого кто-то попытался использовать подручные средства, чтобы хоть как-то обозначить опасное место: положил поперёк дыры палку и прицепил к ней белую ленту в красную полоску.

По словам Игоря, провал образовался совсем недавно - ещё в пятницу в этом месте он видел небольшую яму,  

Игорь поясняет, что в этом месте находится речка, которая по территории Иманты протекает в трубе: "Вот там она сходится ещё с одной канавой, которая из леса, оттуда, вытекает". Он предполагает, что труба, судя по всему, прохудилась. 

"Если у кого есть время, отправьте, ребятки, куда-нибудь в думу, пусть думают, устраняют. Не повезло строителям, не повезло", - высказывается Игорь.

На пост уже успела отреагировать Рижская муниципальная полиция: "Добрый день! Мы обследовали указанное место и информировали о ситуации департамент внешнего пространства и мобильности. Сейчас яма огорожена. О подобных случаях просим сразу сообщать по единому телефону 112".

«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом

Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

Загрузка

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС

В пятницу, 21 ноября, на военном полигоне "Адажи" на стрельбах боевыми патронами получил огнестрельное ранение боец профессиональной службы Национальных вооружённых сил (НВС), о чём агентству LETA сообщили представители объединённого штаба НВС.

Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя

Латвийская компания каршеринга Carguru, услугами которой пользуются около 100 тысяч человек, собирается интегрировать технологию ИИ-камер Imagry, чтобы предложить пассажирские перевозки на автономном транспорте без водителя. На первом этапе проекта в середине следующего года такую услугу планируется обеспечить по маршруту от аэропорта Рига до памятника Свободы, сообщает портал labsoflatvia.com. 

В больнице «Гайльэзерс» произошла утечка воды; на работу медучреждения она не повлияла

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошла утечка воды из стояка, но это не оказало влияния на работу больницы, сообщает агентство LETA.

Ждите снега и дождя: о погоде в воскресенье

23 ноября, в воскресенье, согласно прогнозу латвийских синоптиков, в западных и центральных районах Латвии время от времени ожидаются осадки.

В пятницу утром в Риге два человека погибли при пожаре; в квартире не было детектора дыма

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Данные 6000-летней давности показывают: к 2100 году в Европе появятся ещё 42 летних дня

Лето в Европе может вскоре стать намного длиннее, показало новое исследование.
Европейское лето становится все длиннее и жарче. Однако до сих пор существовала "большая неопределенность" относительно того, как именно и почему это происходит, говорит доктор Селия Мартин-Пуэртас, ведущий исследователь с факультета географии в Ройал Холлоуэй.

