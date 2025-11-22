«Ночью туда можно спокойно улететь»: в Иманте образовался провал на велодорожке (ФОТО, ВИДЕО)

Никакого ограждения вокруг нет - вместо этого кто-то попытался использовать подручные средства, чтобы хоть как-то обозначить опасное место: положил поперёк дыры палку и прицепил к ней белую ленту в красную полоску.

По словам Игоря, провал образовался совсем недавно - ещё в пятницу в этом месте он видел небольшую яму,

Игорь поясняет, что в этом месте находится речка, которая по территории Иманты протекает в трубе: "Вот там она сходится ещё с одной канавой, которая из леса, оттуда, вытекает". Он предполагает, что труба, судя по всему, прохудилась.

"Если у кого есть время, отправьте, ребятки, куда-нибудь в думу, пусть думают, устраняют. Не повезло строителям, не повезло", - высказывается Игорь.

На пост уже успела отреагировать Рижская муниципальная полиция: "Добрый день! Мы обследовали указанное место и информировали о ситуации департамент внешнего пространства и мобильности. Сейчас яма огорожена. О подобных случаях просим сразу сообщать по единому телефону 112".