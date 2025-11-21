«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом

На своей странице в Facebook Ланга написала: «Кто такой латыш? Дуб не может быть берёзой, сосна не может быть елью, мышь, даже если родилась в конюшне, не становится лошадью. Место рождения, время, родители и пол — это данные, которые невозможно изменить. Национальность не выбирают».

«Наша PMLP, записывая национальность человека в паспорте, руководствуется происхождением родителей и дедушек по обеим линиям. Конституция Латвии чётко разделяет: латвийская нация состоит из государственной нации — латышей — и меньшинств, которые поддерживают латышей в сохранении народа, языка и культуры», — написала депутат.

По словам Ланги, статус представителя меньшинства и гражданина не делает человека латышом. Она сравнила либеральные подходы с «иллюзиями», напомнив, что «египетскую царицу Клеопатру играет темнокожая актриса, а граждане Ханов, Токалов и Липин считают, что став латышами по заявлению, они изменят реальность».

Ланга заключила: «Если грузин поёт латвийскую песню, он не становится латышом. Реальность не меняется от фантазий. Дуб — это дуб, сосна — это сосна, а латыш — это латыш».