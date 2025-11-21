Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Браже неправильно составила налоговую декларацию. Как наказали министра?

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 16:35

LETA

Низшие чиновники чаще получают штрафы, руководители — только выговоры

Служба государственных доходов (VID) опубликовала результаты проверок деклараций госслужащих, выявив широкий масштаб нарушений. За год принято 345 решений, затрагивающих около 300 должностных лиц, из которых несколько десятков — повторные нарушители.

Большинство случаев касаются нарушений закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц». Среди членов правительства в списке оказалась только министр иностранных дел Байба Браже, получившая самое мягкое наказание — устное замечание без штрафа.

«Очевидна тенденция: чем выше должность, тем мягче санкции», — отмечают эксперты.
В общей сложности VID вынес 181 денежный штраф и 164 замечания. Самый крупный штраф зафиксирован у старшего инспектора Управления мест лишения свободы Элины Пушпуре — 270 евро. Минимальный штраф, 15 евро, получил директор департамента Минфина Солвейге Озоле.

Тем временем заместитель генерального директора VID Янис Упманис трижды получал замечание за недостоверные сведения, но ни разу не был оштрафован. Аналогично главный налоговый инспектор Ритма Лаурсоне дважды отделалась замечаниями.

Проверки показали, что в госаппарате продолжают работать сотни чиновников, не умеющих корректно заполнять декларации. При этом, как отмечает VID, наказания на высших уровнях остаются символическими.

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

Загрузка

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Всюду жизнь 17:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Всюду жизнь 16:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

