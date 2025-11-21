Браже неправильно составила налоговую декларацию. Как наказали министра?

Служба государственных доходов (VID) опубликовала результаты проверок деклараций госслужащих, выявив широкий масштаб нарушений. За год принято 345 решений, затрагивающих около 300 должностных лиц, из которых несколько десятков — повторные нарушители.

Большинство случаев касаются нарушений закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц». Среди членов правительства в списке оказалась только министр иностранных дел Байба Браже, получившая самое мягкое наказание — устное замечание без штрафа.

«Очевидна тенденция: чем выше должность, тем мягче санкции», — отмечают эксперты.

В общей сложности VID вынес 181 денежный штраф и 164 замечания. Самый крупный штраф зафиксирован у старшего инспектора Управления мест лишения свободы Элины Пушпуре — 270 евро. Минимальный штраф, 15 евро, получил директор департамента Минфина Солвейге Озоле.

Тем временем заместитель генерального директора VID Янис Упманис трижды получал замечание за недостоверные сведения, но ни разу не был оштрафован. Аналогично главный налоговый инспектор Ритма Лаурсоне дважды отделалась замечаниями.

Проверки показали, что в госаппарате продолжают работать сотни чиновников, не умеющих корректно заполнять декларации. При этом, как отмечает VID, наказания на высших уровнях остаются символическими.