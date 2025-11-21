В Огре задержан мужчина с 320 тысячами нелегальных сигарет

Сотрудники полиции провели шесть обысков — в пяти недвижимых объектах и одном автомобиле. В результате были изъяты десятки коробок сигарет различных марок без латвийских акцизных знаков.

«Если бы эта партия попала на чёрный рынок, её стоимость составила бы около 30 000 евро», — уточнили в Государственной полиции.

По данным следствия, контрабандные сигареты предназначались для реализации в Рижском регионе. Мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. После проведения неотложных процессуальных действий он помещён в изолятор временного содержания.

За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Расследование продолжается — полиция устанавливает все обстоятельства дела и возможных соучастников.