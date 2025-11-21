Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Ноября Завтра: Andis, Zeltite
Доступность

В Огре задержан мужчина с 320 тысячами нелегальных сигарет

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 17:34

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция Латвии задержала в Огре мужчину 1967 года рождения, у которого при обысках обнаружили 320 000 сигарет без акцизных марок, сообщает LETA. Операция проходила в рамках ранее начатого уголовного процесса о незаконном обороте табачных изделий.

Сотрудники полиции провели шесть обысков — в пяти недвижимых объектах и одном автомобиле. В результате были изъяты десятки коробок сигарет различных марок без латвийских акцизных знаков.

«Если бы эта партия попала на чёрный рынок, её стоимость составила бы около 30 000 евро», — уточнили в Государственной полиции.
По данным следствия, контрабандные сигареты предназначались для реализации в Рижском регионе. Мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. После проведения неотложных процессуальных действий он помещён в изолятор временного содержания.

За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Расследование продолжается — полиция устанавливает все обстоятельства дела и возможных соучастников.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии
Важно

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)
Важно

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
Важно

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:40 21.11.2025
США усилили давление на Украину ради мирного соглашения
Bitnews.lv 4 часа назад
Балтия: солнце на работе
Sfera.lv 5 часов назад
Индия: истребитель разбился в Дубае
Sfera.lv 5 часов назад
Франция: Париж не торопится
Sfera.lv 5 часов назад
Финляндия: чище не бывает
Sfera.lv 8 часов назад
Спорт: НБА в Европе
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: пациентам придётся ждать дольше
Sfera.lv 9 часов назад
Вот те раз: Кевин Спейси стал бездомным
Sfera.lv 12 часов назад

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Читать
Загрузка

«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Новости Латвии 19:51

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Читать

Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Наука 19:33

Наука 0 комментариев

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Читать

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Всюду жизнь 18:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Читать

«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Читать

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Читать