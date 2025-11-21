Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

«Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнёра. Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима. Самая тяжёлая — и другие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости, и чтобы мы поверили тому, кто нападал уже дважды. От нас ждут ответа», — сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что намерен вести переговоры с Соединёнными Штатами Америки и другими партнёрами, предлагая альтернативы тем условиям, которые прописаны в «мирном плане» Вашингтона. Владимир Зеленский отметил, что будет бороться за то, чтобы среди всех пунктов документа не были упущены, как минимум, два — достоинство и свобода украинского народа. «Именно на этом базируется всё остальное — наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди и украинское будущее», — заявил глава государства.

Президент добавил, что следующая неделя будет «непростой» и «насыщенной событиями». По его словам, в этот период будет предпринято множество попыток оказать на украинцев информационное и политическое давление с целью посеять раздор. Он призвал граждан к единству.

«Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики — всем нужно собраться, прийти в себя, прекратить ссоры. И прекратить политические игры», — заявил Владимир Зеленский.

Ранее представители американской администрации передали украинскому президенту свою версию «мирного плана». По данным средств массовой информации, документ содержит двадцать восемь пунктов, среди которых основные следующие:

После подписания договора стороны обязуются немедленно прекратить огонь и отвести вооружённые силы к согласованным позициям.

Автономная Республика Крым, Донецкая и Луганская области признаются российскими. Херсонская и Запорожская области делятся по линии фронта, часть территорий становится демилитаризованной зоной под контролем Российской Федерации.

Соединённые Штаты Америки обещают Украине гарантии безопасности, но с рядом условий.

Украина обязуется оставаться вне военных блоков и закрепить в Конституции отказ от вступления в Организацию Североатлантического договора. НАТО, в свою очередь, подтверждает, что не примет Украину в альянс. При этом Украина сохраняет право на членство в Европейском Союзе.

Численность Вооружённых сил Украины должна быть ограничена шестьюстами тысячами человек (с нынешних восьмисот — девятисот тысяч).

НАТО не размещает войска на украинской территории, но дислоцирует свои истребители в Польше.

Россия и Украина обязуются не изменять границы военным путём. В случае нарушения соглашения со стороны России будут возобновлены санкции. Если договор нарушит Украина, Соединённые Штаты Америки и Европа отзовут гарантии безопасности.