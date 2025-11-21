Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Ноября Завтра: Andis, Zeltite
Доступность

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 17:58

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

«Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнёра. Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима. Самая тяжёлая — и другие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости, и чтобы мы поверили тому, кто нападал уже дважды. От нас ждут ответа», — сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что намерен вести переговоры с Соединёнными Штатами Америки и другими партнёрами, предлагая альтернативы тем условиям, которые прописаны в «мирном плане» Вашингтона. Владимир Зеленский отметил, что будет бороться за то, чтобы среди всех пунктов документа не были упущены, как минимум, два — достоинство и свобода украинского народа. «Именно на этом базируется всё остальное — наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди и украинское будущее», — заявил глава государства.

Президент добавил, что следующая неделя будет «непростой» и «насыщенной событиями». По его словам, в этот период будет предпринято множество попыток оказать на украинцев информационное и политическое давление с целью посеять раздор. Он призвал граждан к единству.

 

https://twitter.com/Sota_Vision/status/1991886838680678784

«Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики — всем нужно собраться, прийти в себя, прекратить ссоры. И прекратить политические игры», — заявил Владимир Зеленский.

Ранее представители американской администрации передали украинскому президенту свою версию «мирного плана». По данным средств массовой информации, документ содержит двадцать восемь пунктов, среди которых основные следующие:

После подписания договора стороны обязуются немедленно прекратить огонь и отвести вооружённые силы к согласованным позициям.
Автономная Республика Крым, Донецкая и Луганская области признаются российскими. Херсонская и Запорожская области делятся по линии фронта, часть территорий становится демилитаризованной зоной под контролем Российской Федерации.
Соединённые Штаты Америки обещают Украине гарантии безопасности, но с рядом условий.
Украина обязуется оставаться вне военных блоков и закрепить в Конституции отказ от вступления в Организацию Североатлантического договора. НАТО, в свою очередь, подтверждает, что не примет Украину в альянс. При этом Украина сохраняет право на членство в Европейском Союзе.
Численность Вооружённых сил Украины должна быть ограничена шестьюстами тысячами человек (с нынешних восьмисот — девятисот тысяч).
НАТО не размещает войска на украинской территории, но дислоцирует свои истребители в Польше.
Россия и Украина обязуются не изменять границы военным путём. В случае нарушения соглашения со стороны России будут возобновлены санкции. Если договор нарушит Украина, Соединённые Штаты Америки и Европа отзовут гарантии безопасности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом
Важно

«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом (2)

Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден»
Важно

Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден» (1)

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии
Важно

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:40 21.11.2025
США усилили давление на Украину ради мирного соглашения
Bitnews.lv 4 часа назад
«Дам 2000 евро!» Пьяный водитель еще и за взятку ответит
Bitnews.lv 5 часов назад
Балтия: солнце на работе
Sfera.lv 5 часов назад
Индия: истребитель разбился в Дубае
Sfera.lv 5 часов назад
Франция: Париж не торопится
Sfera.lv 5 часов назад
Вот те раз: Кевин Спейси стал бездомным
Sfera.lv 12 часов назад
Производство пива в Латвии падает, а экспорт сжимается
Bitnews.lv 1 день назад
Клейнбергс: «Надеюсь зима не застанет нас врасплох»
Bitnews.lv 1 день назад

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Читать
Загрузка

«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Новости Латвии 19:51

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Читать

Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Наука 19:33

Наука 0 комментариев

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Читать

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Всюду жизнь 18:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Читать

«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Читать