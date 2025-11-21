«Только интересы Кремля»: Мурниеце раскритиковала план Трампа

По её словам, документ из 28 пунктов отражает исключительно требования Москвы, а позиция Киева практически не представлена. План, добавила она, разработан на основе переговоров между Россией и США и не обеспечивает справедливого мира.

«Россия — агрессор, а Украина мужественно защищается. Любой мирный план должен быть честным и устойчивым», — подчеркнула Мурниеце.

Политик напомнила, что встречалась с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами, и, по их мнению, Киев не согласится на документ, предполагающий отказ от вступления в НАТО или сокращение армии.

Мурниеце также указала, что над таким планом должны работать не только США и Россия, но и сама Украина, Еврокомиссия и страны ЕС. Она выразила сожаление, что до сих пор не состоялись переговоры за общим столом, где присутствовали бы все стороны, включая Киев.

Депутат подчеркнула: переговоры о мире нужно продолжать, но при этом исключить любую выгоду для государства-агрессора. «Украина должна получить возможность для восстановления и безопасного будущего», — заявила Мурниеце.

Ранее агентство AFP опубликовало детали предложенного США плана, согласно которому Украина должна отказаться от вступления в НАТО, признать оккупированные территории российскими и согласиться на возвращение Москвы в G8.