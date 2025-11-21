Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Только интересы Кремля»: Мурниеце раскритиковала план Трампа

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

Saeimas deputāte Ināra Mūrniece piedalās Saeimas ārkārtas sēdē, kurā pirmajā lasījumā lemj par likumprojektu, kas noteic Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, nodošanu otrreizējai caurlūkošanai Saeimas komisijām un izskatīšanas termiņiem.

Украина вряд ли согласится на предложенный США план прекращения войны, так как в нём отражены только интересы России, заявила председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце из партии «Национальное объединение», передаёт LETA.

По её словам, документ из 28 пунктов отражает исключительно требования Москвы, а позиция Киева практически не представлена. План, добавила она, разработан на основе переговоров между Россией и США и не обеспечивает справедливого мира.

«Россия — агрессор, а Украина мужественно защищается. Любой мирный план должен быть честным и устойчивым», — подчеркнула Мурниеце.
Политик напомнила, что встречалась с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами, и, по их мнению, Киев не согласится на документ, предполагающий отказ от вступления в НАТО или сокращение армии.

Мурниеце также указала, что над таким планом должны работать не только США и Россия, но и сама Украина, Еврокомиссия и страны ЕС. Она выразила сожаление, что до сих пор не состоялись переговоры за общим столом, где присутствовали бы все стороны, включая Киев.

Депутат подчеркнула: переговоры о мире нужно продолжать, но при этом исключить любую выгоду для государства-агрессора. «Украина должна получить возможность для восстановления и безопасного будущего», — заявила Мурниеце.

Ранее агентство AFP опубликовало детали предложенного США плана, согласно которому Украина должна отказаться от вступления в НАТО, признать оккупированные территории российскими и согласиться на возвращение Москвы в G8.

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

