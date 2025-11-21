«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Наибольшая интенсивность наблюдается в Резекне, Елгаве, Риге, Даугавпилсе, Юрмале и Вентспилсе. Большинство заболевших — дети: 23 случая зарегистрированы в возрасте до 14 лет.

«Пока смертельных исходов не зафиксировано, но ситуация требует внимания», — заявили в SPKC.

За неделю лаборатории проверили 232 образца на грипп и респираторно-синцитиальный вирус (RSV). Подтверждено девять случаев гриппа типа A, преимущественно подтипа A(H3). Кроме того, впервые этой осенью выявлен и RSV.

Случаи пневмонии выросли на 13,8%, но остаются значительно ниже прошлогодних показателей. В стационарах лечатся 154 пациента с тяжёлыми респираторными инфекциями, из них 18 — в отделениях интенсивной терапии.

Одновременно снижается доля положительных тестов на COVID-19: с 10,8% до 4,8%. За неделю госпитализировано 16 новых пациентов с этим диагнозом, зарегистрированы два летальных исхода.

Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в Европе вирус гриппа распространяется раньше обычного. Медики призывают жителей, особенно пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями, не откладывать вакцинацию.