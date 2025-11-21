Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

Наибольшая интенсивность наблюдается в Резекне, Елгаве, Риге, Даугавпилсе, Юрмале и Вентспилсе. Большинство заболевших — дети: 23 случая зарегистрированы в возрасте до 14 лет.

«Пока смертельных исходов не зафиксировано, но ситуация требует внимания», — заявили в SPKC.
За неделю лаборатории проверили 232 образца на грипп и респираторно-синцитиальный вирус (RSV). Подтверждено девять случаев гриппа типа A, преимущественно подтипа A(H3). Кроме того, впервые этой осенью выявлен и RSV.

Случаи пневмонии выросли на 13,8%, но остаются значительно ниже прошлогодних показателей. В стационарах лечатся 154 пациента с тяжёлыми респираторными инфекциями, из них 18 — в отделениях интенсивной терапии.

Одновременно снижается доля положительных тестов на COVID-19: с 10,8% до 4,8%. За неделю госпитализировано 16 новых пациентов с этим диагнозом, зарегистрированы два летальных исхода.

Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в Европе вирус гриппа распространяется раньше обычного. Медики призывают жителей, особенно пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями, не откладывать вакцинацию.

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Читать
Загрузка

«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Новости Латвии 19:51

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Читать

Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Наука 19:33

Наука 0 комментариев

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Читать

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Всюду жизнь 18:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Читать

«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Читать

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Читать