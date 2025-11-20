Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ударил бутылкой по голове: почему агрессор не задержан? Ответ полиции

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 18:35

Важно 0 комментариев

Случай с агрессивным покупателем в Mere на улице Эйзенштейна, 29 в Межциемсе, который произошел вечером 4 ноября, шокировал общественность. Многие возмущались, почему мужчина ударивший женщину по голове не был задержан и, вероятно, не понесет никакого наказания? С этим вопросом мы обратились в Государственную полицию и получили ответ.

Как уже сообщалось, вечером 4 ноября в магазине Mere на улице Эйзенштейна, 29 в Межциемсе произошёл инцидент с агрессивным покупателем. Мужчина попытался приобрести алкоголь после 20:00, бросил на кассу пять евро и выкрикнул: «Я рассчитался!». Когда кассир объяснила, что продажа алкоголя после указанного времени запрещена, посетитель ударил её бутылкой.

По словам сотрудников магазина, полиция прибыла примерно через пятьдесят минут. Однако стражи порядка якобы заявили, что раз крови нет — дела нет. И раз уж деньги лежат на кассе, то состава преступления нет. Такой подход шокировал работников магазина и покупателей.

В Государственной полиции нам подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов действительно прибыли на место происшествия. Почему же тогда агрессор не понес заслуженное наказание?

- Женщине предложили написать заявление на месте и объяснили, что необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, однако женщина отказалась и от составления заявления, и от прохождения экспертизы, - отвечает представитель Госполиции Лига Дзилюме.

В комментариях к видео, опубликованному в социальных сетях, многие возмущались действиями - вернее, бездействием - полиции. Но если пострадавший сам отказывается признавать себя потерпевшим и обращаться с заявлением на обидчика в полицию, то что стражам порядка остается делать в таком случае? Закон суров и требует соблюдения определенных процедур, но это закон. 

Комментарии (0)
