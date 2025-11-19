А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

В июле Латвия обязала более 841 гражданина России покинуть страну или попытаться оформить какой-то новый статус легального пребывания — им аннулировали постоянный ВНЖ Латвии за невыполнение требований поправок к Закону об иммиграции.

В октябре число уточнили — таких людей меньше 500.

После 18 ноября и дополнительной проверки к ним могут добавиться предположительно еще сотни граждан РФ, которые пытались сдать экзамен по латышскому языку на уровень А2, но без успеха. А в конце года к выезду должны будут готовиться еще сотни — из тех, кому не хватило двух лет на изучение госязыка.