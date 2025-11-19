Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

© Delfi 19 ноября, 2025 20:21

0 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

В июле Латвия обязала более 841 гражданина России покинуть страну или попытаться оформить какой-то новый статус легального пребывания — им аннулировали постоянный ВНЖ Латвии за невыполнение требований поправок к Закону об иммиграции.

В октябре число уточнили — таких людей меньше 500.

После 18 ноября и дополнительной проверки к ним могут добавиться предположительно еще сотни граждан РФ, которые пытались сдать экзамен по латышскому языку на уровень А2, но без успеха. А в конце года к выезду должны будут готовиться еще сотни — из тех, кому не хватило двух лет на изучение госязыка. 

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию (4)

Не знаешь латышский – плати: Сейм готовит ужесточение штрафов в пяти случаях
Не знаешь латышский – плати: Сейм готовит ужесточение штрафов в пяти случаях (1)

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров
65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Обновлено: 01:10 20.11.2025
Факел против автобуса. Как Рига собирается избегать транспортного коллапса в следующие праздники?

Новости Латвии 20:49

0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Главным рождественским ёлкам Риги 35 лет, а высота — семиэтажный дом!

Важно 20:47

0 комментариев

Главным рождественским ёлкам Риги 35 лет, а их высота достигает 21 метра, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Бутылкой — по голове! Алкаш напал на продавца в Mere (ВИДЕО)

Важно 20:33

0 комментариев

Вечером 4 ноября в магазине Mere на улице Эйзенштейна, 29 в Межциемсе произошёл инцидент с агрессивным покупателем. Мужчина попытался приобрести алкоголь после 20:00, бросил на кассу пять евро и выкрикнул: «Я рассчитался!». Когда кассир объяснила, что продажа алкоголя после указанного времени запрещена, посетитель ударил её бутылкой.

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

Важно 20:32

0 комментариев

Людей в возрасте от 40 до 60 лет принято относить к так называемому поколению «сэндвич»: они зачастую одновременно заботятся и о своих еще не самостоятельных детях и о стареющих родителях. Конечно, это негативно сказывается и на их карьере, ведь они вынуждены подстраиваться под обстоятельства, ограничивать свои профессиональные амбиции. Но необходимо искать баланс между долгом перед близкими и самореализацией, рассказала психолог Ирина Безменова, пишет rus.lsm.lv.

Рига собирается запретить на фейерверки ночью. А как же Новый год?

Всюду жизнь 20:11

0 комментариев

Комитет Рижской думы поддержал новые правила о времени использования пиротехники, сообщило LETA. Документ вводит ночной запрет на фейерверки и сценическую пиротехнику под открытым небом. Летом ограничения будут действовать с 23 до 7 часов, зимой — с 22 до 7 часов. Исключения предусмотрены лишь для публичных мероприятий, согласованных с Ригой, и для новогодней ночи с 0.00 до 1.00.

Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя

Новости Латвии 20:00

0 комментариев

Отвечая на критику о том, что обещанное в мае снижение цен на продукты питания на 20% так до сих пор и не произошло, министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в интервью передаче «900 секунд» в среду, 19 ноября, подчеркнул — не все механизмы влияния на цены ещё использованы.

