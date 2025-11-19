Главным рождественским ёлкам Риги 35 лет, а высота — семиэтажный дом!

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс выбрал праздничные деревья на территории Тирельского лесничества «Ригас межи», недалеко от поселка «Сиелавас».

Выбранные ели украсят Домскую и Ратушную площади.

Как сообщили в муниципалитете, кроны елей красивые, густые и темно-зеленые, что говорит о том, что деревья росли на плодородной и влажной почве.

В ближайшее время елки привезут в город и украсят, а церемония зажжения елок запланирована на 29 ноября.

еВсего в этом году столицу украсят около 20 рождественских ёлок, выращенных на территории «Рижского леса». Они будут установлены как в местах проведения основных мероприятий Праздника Риги, так и в их окрестностях, а также вблизи образовательных и культурных учреждений.

С каждым годом в Ригу привозят всё меньше ёлок, ведь этой весной Департамент жилья и среды городского самоуправления в сотрудничестве с «Rīgas mežis» и соседскими товариществами посадил семь ёлок, которые будут украшены к Рождеству прямо там, где они растут. Новые праздничные украшения были установлены в Ильгюциеме, Торнякалнсе, Бишумуйже, Румбуле, на Югле и в Яунциемсе, а также в парке Нордекю.