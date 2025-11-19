Факел против автобуса. Как Рига собирается избегать транспортного коллапса в следующие праздники?

После семнадцати часов предприятие планировало вывести сто сорок три дополнительных автобуса, сто четырнадцать трамваев и сто двадцать семь троллейбусов. Но ситуацию осложнил факельное шествие: транспорт перенаправили на улицу Элизабетес, а пробки полностью замедлили движение. Вантовый мост был закрыт почти на пятьдесят пять минут, а трамваи по бульвару Аспазияс простояли почти час.

Тем же вечером в центре образовались серьёзные заторы. Общественный транспорт оказался переполненным, а многие горожане не могли найти свободные парковочные места. В честь сто седьмой годовщины провозглашения Латвийской Республики проезд был бесплатным, как и парковки «Rīgas satiksme», что дополнительно увеличило пассажиропоток.

Компания предупреждала о возможных перегрузках и планировала усилить движение с семнадцати до двадцати четырёх часов, включая использование машин увеличенной вместимости. Теперь мэрия требует, чтобы праздники следующего года не сопровождались аналогичным транспортным хаосом и чтобы система работала предсказуемо.