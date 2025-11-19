Растения захватывают чужие экосистемы по собственному плану. Учёные выяснили как

Швейцарские, немецкие и китайские исследователи разобрали сотни полевых работ по всему миру и увидели один жёсткий закон: чем дольше живёт захватчик на новом месте, тем сильнее падает разнообразие местных растений.

И это не фоновой фактор — это главный двигатель разрушений.

Учёные называют это “residence time” — время проживания. И именно оно оказалось самым опасным показателем.

Не климат, не широта, не строение листьев или скорость роста, только время.

Что происходит дальше?

Растения-агрессоры вытесняют локальные виды почти безвозвратно. Почва меняется быстро, но часто стабилизируется через 5–10 лет.

Биоразнообразие же падает постоянно год за годом.

Хуже того — исследователи нашли связь между инвазиями и ростом выбросов парниковых газов из почвы.

Если новый анализ подтвердится, борьба с инвазивными видами станет не просто экологической задачей, а инструментом против изменения климата.

Главный вывод учёных прост и тревожен: если не остановить захватчика в первые годы, дальше он станет почти неуязвим.

А экономический счёт уже огромный — мировые убытки от инвазивных видов превысили 500 миллиардов долларов.