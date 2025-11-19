Он говорит, что уже много лет является преданным игроком в СуперБинго . «Я играю с самого начала — это семейная традиция, ведь мой отец тоже играл. Я участвую каждую неделю и всегда стараюсь посмотреть шоу», — говорит победитель.

Он посетил студию SuperBingo около восьми раз, и пока самым крупным призом был автомобиль. «Тогда розыгрыш проводился удалённо, и когда мне позвонили из студии и сообщили, что я выиграл машину, я даже не мог говорить — это был огромный сюрприз», — вспоминает он.

«В этот раз эмоции были, возможно, спокойнее, но радость была столь же велика».

Счастливый "столетний" лотерейный билет был куплен в Дундаге.

«Я хотел отправить невыигрышный билет на праздничную бонусную игру, в которой 100 000 евро будут распределены между четырьмя людьми. Купил билет, стер защитный слой — выиграл 5 евро. На следующий день пошёл в магазин, чтобы обменять его на другой, и, показалось, один из билетов немного сместился в мою сторону. Я сказал продавщице: «Возьму этот, он так на меня смотрит».

Именно этот билет принёс мне большой выигрыш. «Когда я стёр его защитный слой и показал жене, она просто сказала: „Да, да“, не заметив сумму под символом. Когда я показал ей точную сумму выигрыша, она лишь сказала: „Ну тебе и повезло!“»

Мужчина планирует потратить свой выигрыш с умом — он поможет детям и отремонтирует дом: «Что-то нужно будет отремонтировать», — говорит он.