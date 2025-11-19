Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Просто повезло: тракторист из Талси в одночасье разбогател (1)

19 ноября, 2025

Важно 1 комментариев

Житель Талсинского района, работающий трактористом, выиграл 100 000 евро в лотерею «Столетие». Ранее он выиграл автомобиль в SuperBingo, сообщает  nra.lv со ссылкой на «latloto.lv».

Он говорит, что уже много лет является преданным игроком в СуперБинго . «Я играю с самого начала — это семейная традиция, ведь мой отец тоже играл. Я участвую каждую неделю и всегда стараюсь посмотреть шоу», — говорит победитель.

Он посетил студию SuperBingo около восьми раз, и пока самым крупным призом был автомобиль. «Тогда розыгрыш проводился удалённо, и когда мне позвонили из студии и сообщили, что я выиграл машину, я даже не мог говорить — это был огромный сюрприз», — вспоминает он.

«В этот раз эмоции были, возможно, спокойнее, но радость была столь же велика».

Счастливый "столетний" лотерейный билет был куплен в Дундаге.

«Я хотел отправить невыигрышный билет на праздничную бонусную игру, в которой 100 000 евро будут распределены между четырьмя людьми. Купил билет, стер защитный слой — выиграл 5 евро. На следующий день пошёл в магазин, чтобы обменять его на другой, и, показалось, один из билетов немного сместился в мою сторону. Я сказал продавщице: «Возьму этот, он так на меня смотрит».

Именно этот билет принёс мне большой выигрыш. «Когда я стёр его защитный слой и показал жене, она просто сказала: „Да, да“, не заметив сумму под символом. Когда я показал ей точную сумму выигрыша, она лишь сказала: „Ну тебе и повезло!“»

Мужчина планирует потратить свой выигрыш с умом — он поможет детям и отремонтирует дом: «Что-то нужно будет отремонтировать», — говорит он.

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис? (1)

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии (1)

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию (1)

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду (1)

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек (1)

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам (1)

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна (1)

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

