Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Власти Румынии эвакуировали жителей сел Плауру и Чаталкиой в приграничной с Украиной коммуне Тулча после того, как российский беспилотник попал в турецкий танкер со сжиженным газом газовоз в Одесской области, пишут наши коллеги из Euronews Romania. Сообщается, что из зоны риска вывезли не только людей, но и домашних животных. Эвакуированы и 16 членов экипажа танкера, на котором возник пожар, пострадавших нет.

В украинском министерстве развития общин и территорий уточнили, что на судне загорелось газоперекачивающее оборудование.

Турецкий газовоз попал под удар в порту Измаила, на его борту находилось до 4 тысяч тонн сжиженного газа. Украинские спасатели также провели эвакуацию населения из прилегающих районов.

Румынские СМИ обнародовали видео горящего судна с топливом, съемка произведена около полудня по местному времени.

В Румынии в приграничных с Украиной районах не раз фиксировали обломки БПЛА, которыми РФ атакует соседнее государство, в частности Одесскую область. Ранее в Бухаресте приняли закон, который позволяет сбивать российские дроны, оказавшиеся в румынском воздушном пространстве.