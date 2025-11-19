Новый «Ангел-хранитель» Латвии: «Не снимайте на телефон, спасайте!»

1 мая этого года Виестурс спас от верной смерти опытного рыбака из микрорайона Дарзини. Услышав крики о помощи, он на своей лодке вышел на Даугаву, добрался до тонущего Игоря, которого ледяная вода уже обессилила, и доставил его на берег, где ждала скорая.

За этот поступок 18 ноября Виестурс был удостоен награды «Ангел-хранитель».

Во время спасения он удивительно спокойно принимал решения — сказались навыки первой помощи и тренировки на случай кризиса. Эмоции накрыли позже, когда спасённого увезли в больницу: «Тогда начало отпускать, появилась дрожь».

Особенно тяжело Виестурсу было от того, что в тот день в Даугаве утонул друг Игоря. Встреча с самим Игорем и его семьёй помогла осознать: «Я всё-таки сделал что-то хорошее».

Сначала он даже не понимал, почему выбрали именно его, но семья объяснила: «Если бы там был другой — человека бы не спасли».

Виестурс призывает, особенно молодёжь: «Протягивайте руку помощи. Иногда это кажется мелочью, а для кого-то — всё». Он с горечью вспоминает, как в тот день на берегу люди снимали происходящее на телефоны для сторис, а не звонили в службу спасения. «Мы должны сначала помогать, а не снимать», — подчёркивает новый «Ангел-хранитель» Латвии.