Литва вручила ещё одну ноту протеста России из-за продолжающейся войны в Украине

На этот раз нота была вручена в связи с обстрелами украинской территории 14–17 ноября, сообщил МИД.

«Более десяти мирных жителей погибли, несколько десятков получили ранения, в Киеве и столичном регионе, в Харьковской, Одесской, Сумской и других областях повреждены частные и многоквартирные дома, больница, объекты энергетики и другие объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В ноте, в частности, отмечается, что в ходе российской атаки 14 ноября в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях посольству Азербайджана в Киеве был нанесен значительный ущерб.

В своей ноте протеста Литва также обращает внимание на опубликованное 15 ноября видео, на котором российские военнослужащие расстреливают двух украинских военнопленных в Запорожской области Украины.

«По оценке Министерства иностранных дел, военно-политическое руководство России по-прежнему никак не реагирует на эти преступления и публичные призывы их не совершать, что лишь в очередной раз подтверждает, что подобные военные преступления совершаются с ведома и одобрения руководства. Все вышеперечисленные действия вооружённых сил Российской Федерации следует считать военными преступлениями», — заявляет МИД.

С начала полномасштабной войны в 2022 году Литва направила России не одну ноту. В последнее время это делается регулярно после каждого массированного обстрела Украины.

Как сообщало агентство BNS, МИД направил ноту несколько недель назад в связи с атаками Кремля на энергетическую инфраструктуру Украины.