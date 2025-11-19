Плюс девять месяцев к пожизненному? Обвиняемый по делу Бункуса получил еще один срок

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Прокуратура, не называя имени, сообщила, что 26 сентября 2024 года в Рижском городском суде проходило очередное открытое заседание по уголовному делу об убийстве Бункуса. Обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, громко прервал речь прокурора в прениях, используя грубые нецензурные выражения.

Он проигнорировал замечание председательствующего о нарушении процессуального порядка и продолжал громко и агрессивно вести себя, ругаться матом, обвинять прокурора во лжи и коррупции. Поскольку обвиняемый не подчинился требованиям суда прекратить противоправные действия и продолжал нарушать порядок в зале, председательствующего принял решение выдворить его из зала заседаний.

Для вывода обвиняемого был вызван сотрудник Госполиции. При этом Кривошей продолжал вести себя вызывающе и выкрикивать грубые оскорбления в адрес прокурора.

Как ранее писало LETA, именно 26 сентября 2024 года в Рижском городском суде начались прения сторон по делу об убийстве Бункуса. Тогда в суде сообщили, что ещё до начала прений обвиняемый Кривошей начал вести себя агрессивно и неуважительно по отношению к суду и участникам процесса. Когда его выводили из зала, он плюнул в прокурора Риманта Кузму.

Суд первой инстанции признал гражданина России Виктора Кривошея виновным в убийстве Бункуса и приговорил его к пожизненному заключению, а предпринимателей Александра Бабенко и Михаила Ульмана — виновными в заказе убийства, назначив каждому по 15 лет лишения свободы.

Приговор в настоящее время обжалован в Рижском окружном суде.