Все коррупционные скандалы в Украине, все антиевропейские голосования в парламенте, перевод всевозможных коррупционеров на теплые должности (должность посла теперь почти означает теплое местечко для особо приближенных людей, дающая им возможность отсидется за границей с хорошей зарплатой, пока их злодеяния не «порастут мхом» или — в соответствии с полностью антиконституционными поправками к закону, известными как «поправки Лозового», — для их деяний истечет срок давности), все как один — нанесли ущерб Украине, увеличили цену победы.

Каждый, кто говорил, кричал, писал о том, что освещать в СМИ коррупцию и антиевропейские действия власти - значит повторять нарративы Кремля, сам является либо полезным идиотом, либо стипендиатом марафона, либо кремлевским агентом. Каждый журналист, который выдавал себя за компетентного эксперта в вопросах Украины, но замалчивал/смягчал тот абсурд, который происходил с 2019 года, который не задавал представителям Украины вопросов, которые заставили бы их вздрогнуть и понять, что так поступать нельзя, является соучастником.

Мы живем в парадигме, что коррупция в Европе недопустима. С самого начала было ясно, что коррупции в украинском правительстве нет конца. Что рано или поздно все то выйдет на свет. Ну, что ж, Трампу и Путину это только выгодно – уменьшить поддержку Запада, потому что, давайте честно, а какой избиратель захочет поддерживать страну, правительство которой во время войны, когда страна на 100% зависит от внешней помощи и финансирования, безжалостно ворует миллиарды.

Мы, западные люди, могли бы остановить/уменьшить коррупцию в корне. Если бы не закрывали на неё глаза. Если бы наша пресса подвергла критике очередного посла Украины, например, за то, как можно ввести «превентивные санкции», как можно незаконно исключить из вещания проукраинские оппозиционные телеканалы, как можно не возбуждать уголовное дело против Баканова и т. д.

Если бы мы внимательно прочитали последний доклад Европейской комиссии об Украине и ее прогрессе. При таких темпах Украина вступит в ЕС через 22 года...

...Если людьми движет инстинкт самосохранения и здравый смысл, то нет вопроса, поддерживать Украину или не поддерживать и ставить знак равенства между коррумпированным правительством и народом Украины.

Это даже не вопрос. Вопрос должен быть другим, и вывод тоже.

Хотя бы потому, что если Украина падет, то падение Латвии будет лишь вопросом времени. Конечно, до этого многие успеют нажиться на пограничном заборе, на снабжении нашей армии, строительстве убежищ и объектов защиты критически важной инфраструктуры..."