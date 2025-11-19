Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы, Запад, могли бы в корне пресечь коррупцию в Украине. Надо только… Pietiek знает что

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 11:44

Важно 0 комментариев

"Я очень надеюсь, что наша полиция сможет доказать наличие денежных потоков, полученных в результате коррупции в Украине, которые поступают в Латвию, - пишет Яна Стрелеца на портале Pietiek.com. - Потому что я не сомневаюсь, что именно таким образом обеспечивается глубокая лояльность наших СМИ, по тональности напоминающая украинский телемарафон "Единые новости".

Все коррупционные скандалы в Украине, все антиевропейские голосования в парламенте, перевод всевозможных коррупционеров на теплые должности (должность посла теперь почти означает теплое местечко для особо приближенных людей, дающая им возможность отсидется за границей с хорошей зарплатой, пока их злодеяния не «порастут мхом» или — в соответствии с полностью антиконституционными поправками к закону, известными как «поправки Лозового», — для их деяний истечет срок давности), все как один — нанесли ущерб Украине, увеличили цену победы.

Каждый, кто говорил, кричал, писал о том, что освещать в СМИ коррупцию и антиевропейские действия власти - значит повторять нарративы Кремля, сам является либо полезным идиотом, либо стипендиатом марафона, либо кремлевским агентом. Каждый журналист, который выдавал себя за компетентного эксперта в вопросах Украины, но замалчивал/смягчал тот абсурд, который происходил с 2019 года, который не задавал представителям Украины вопросов, которые заставили бы их вздрогнуть и понять, что так поступать нельзя, является соучастником.

Мы живем в парадигме, что коррупция в Европе недопустима. С самого начала было ясно, что коррупции в украинском правительстве нет конца. Что рано или поздно все то выйдет на свет. Ну, что ж, Трампу и Путину это только выгодно – уменьшить поддержку Запада, потому что, давайте честно, а какой избиратель захочет поддерживать страну, правительство которой во время войны, когда страна на 100% зависит от внешней помощи и финансирования, безжалостно ворует миллиарды.

Мы, западные люди, могли бы остановить/уменьшить коррупцию в корне. Если бы не закрывали на неё глаза. Если бы наша пресса подвергла критике очередного посла Украины, например, за то, как можно ввести «превентивные санкции», как можно незаконно исключить из вещания проукраинские оппозиционные телеканалы, как можно не возбуждать уголовное дело против Баканова и т. д.

Если бы мы внимательно прочитали последний доклад Европейской комиссии об Украине и ее прогрессе. При таких темпах Украина вступит в ЕС через 22 года...

...Если людьми движет инстинкт самосохранения и здравый смысл, то нет вопроса, поддерживать Украину или не поддерживать и ставить знак равенства между коррумпированным правительством и народом Украины.

Это даже не вопрос. Вопрос должен быть другим, и вывод тоже.

Хотя бы потому, что если Украина падет, то падение Латвии будет лишь вопросом времени. Конечно, до этого многие успеют нажиться на пограничном заборе, на снабжении нашей армии, строительстве убежищ и объектов защиты критически важной инфраструктуры..."

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Важно 12:06

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Мир 12:01

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Важно 12:00

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Мир 11:58

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Мир 11:56

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

Новости Латвии 11:54

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Мир 11:50

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

