Первоклашки в Китае будут изучать ИИ. А как Европа?

Шестилетки там обсуждают алгоритмы и учатся пользоваться чат-ботами так уверенно, как у нас — раскрашивают тетрадки.

Тем временем Европа наблюдает за этим с лёгким удивлением.

Здесь школа заканчивается днём, уроков меньше, а кружки — по принципу “как получится”: зависит от школы, желания родителей и свободного времени.

Уроки ИИ?

Где-то есть, где-то нет, чаще — в формате факультативов или отдельных проектов.

В Латвии всё идёт по европейской траектории: математика, языки, спорт, какие-то цифровые навыки — да. Но обязательных курсов по искусственному интеллекту для младших классов нет, и в ближайшем будущем не предвидится.

Вопрос только в том, кто в итоге окажется готов к миру, где ИИ будет таким же привычным инструментом, как линейка или тетрадь?