После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?

Свои впечатления в Фейсбуке описал и Константин Чекушин. И, как экс депутат, предложил решение...

-Немного о Rīgas Satiksme в праздники.

Не понимаю, как можно стимулировать людей больше пользоваться общественным транспортом, если на праздники и под фестиваль света этот самый общественный транспорт ходит реже, и в нём люди как селёдки в бочке.

Семьи с детьми, колясками... По пути следования трамвая видел как они просто оставались на остановках, не имея возможности влезть в битком набитый трамвай. В один момент подслушал разговор двух поддатых мужиков. Один из которых жаловался второму - "о чём эти депутаты думают вообще!?"

Известно же, что с 17:00 начинается городской фестиваль. Неужели так трудно пустить больше транспорта?

Сам фестиваль света был вполне. Люди настолько соскучились по чему-то светлому и яркому, что вышли на улицы даже не смотря на дождик и мокрый снег.