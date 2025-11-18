Мы очнулись на краю обрыва: председатель Сейма об опасности внутреннего раскола

Она отметила, что латыши - сильный и сердечный народ. "Латыши об этом громко не говорят, но в них живет непоколебимая любовь к своей земле. И когда приходит время вместе поднять флаг, каждый со своей историей и со своим опытом становится частью единого целого", - сказала Миериня.

Председатель Сейма подчеркнула, что свобода - это не просто слово, а подлинная ценность, которую необходимо беречь, развивать и передавать будущим поколениям.

По ее словам, свобода всегда была центральным стержнем существования латышского народа. "Быть свободными на своей земле, в своих мыслях и вере. Быть хозяевами своей земли и действовать самим. Осознание свободы - это ценность, которая укоренялась в нас из поколения в поколение", - сказала спикер, добавив, что сегодня, когда в мире и в латвийском обществе ощущается напряжение, важно говорить и о том, что объединяет, и о том, что разобщает.

Миериня напомнила, что 35 лет независимости были для жителей Латвии временем непрерывного роста и развития. "Мы жили, словно опьяненные свободой и демократией, но сегодня очнулись на краю обрыва, потому что оказалось, что свобода - это не только ее осознание, но и смелость и действия, требующие твердой позиции и определенных усилий", - сказала председатель Сейма.

По словам Миерини, война в Украине напоминает о том, что существующие вызовы намного масштабнее внутренних разногласий. Народ Украины своим мужеством и самоотверженностью показывает, что свобода одновременно и драгоценна, и хрупка. "Эта война - тревожный сигнал о том, что все наши усилия должны быть направлены на укрепление безопасности - внешней, внутренней и в каждом из нас", - подчеркнула спикер.

Она напомнила, что Латвийское государство было основано благодаря общей убежденности различных политических сил и представителей разных идеологий в том, что латышам необходимо свое свободное государство, что они могут жить под одним флагом и говорить на одном языке.

Это, по словам спикера, доказывает, что разные мнения могут сосуществовать и им необязательно конкурировать, поэтому настало время стать зрелой демократией, где люди умеют уважительно дискутировать и осознают свою ответственность за будущее государства.

Миериня подчеркнула, что в этом году исполняется 90 лет памятнику Свободы. "Это важная веха в истории и напоминание нам - Латвия была, есть и будет, сквозь времена и столетия", - подчеркнула глава парламента.