Мы очнулись на краю обрыва: председатель Сейма об опасности внутреннего раскола

18 ноября, 2025 15:41

0 комментариев

LETA

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Она отметила, что латыши - сильный и сердечный народ. "Латыши об этом громко не говорят, но в них живет непоколебимая любовь к своей земле. И когда приходит время вместе поднять флаг, каждый со своей историей и со своим опытом становится частью единого целого", - сказала Миериня.

Председатель Сейма подчеркнула, что свобода - это не просто слово, а подлинная ценность, которую необходимо беречь, развивать и передавать будущим поколениям.

По ее словам, свобода всегда была центральным стержнем существования латышского народа. "Быть свободными на своей земле, в своих мыслях и вере. Быть хозяевами своей земли и действовать самим. Осознание свободы - это ценность, которая укоренялась в нас из поколения в поколение", - сказала спикер, добавив, что сегодня, когда в мире и в латвийском обществе ощущается напряжение, важно говорить и о том, что объединяет, и о том, что разобщает.

Миериня напомнила, что 35 лет независимости были для жителей Латвии временем непрерывного роста и развития. "Мы жили, словно опьяненные свободой и демократией, но сегодня очнулись на краю обрыва, потому что оказалось, что свобода - это не только ее осознание, но и смелость и действия, требующие твердой позиции и определенных усилий", - сказала председатель Сейма.

По словам Миерини, война в Украине напоминает о том, что существующие вызовы намного масштабнее внутренних разногласий. Народ Украины своим мужеством и самоотверженностью показывает, что свобода одновременно и драгоценна, и хрупка. "Эта война - тревожный сигнал о том, что все наши усилия должны быть направлены на укрепление безопасности - внешней, внутренней и в каждом из нас", - подчеркнула спикер.

Она напомнила, что Латвийское государство было основано благодаря общей убежденности различных политических сил и представителей разных идеологий в том, что латышам необходимо свое свободное государство, что они могут жить под одним флагом и говорить на одном языке.

Это, по словам спикера, доказывает, что разные мнения могут сосуществовать и им необязательно конкурировать, поэтому настало время стать зрелой демократией, где люди умеют уважительно дискутировать и осознают свою ответственность за будущее государства.

Миериня подчеркнула, что в этом году исполняется 90 лет памятнику Свободы. "Это важная веха в истории и напоминание нам - Латвия была, есть и будет, сквозь времена и столетия", - подчеркнула глава парламента.

«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

16:43

0 комментариев

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Экспресс-поезд Тарту-Рига запустят к Рождеству

16:16

0 комментариев

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

16:06

0 комментариев

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Не только латышская кровь: поздравление Карлиса Улманиса 18 ноября 1928 года

15:56

0 комментариев

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

Все мы в Латвии в одной лодке: архиепископ призвал латвийцев не делиться на своих и чужих

15:52

0 комментариев

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

15:50

0 комментариев

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

