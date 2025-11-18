Все мы в Латвии в одной лодке: архиепископ призвал латвийцев не делиться на своих и чужих

Он подчеркнул, что неравенство в Латвии по-прежнему существует. «Число молодых семей и детей сокращается, закрываются небольшие школы, а у молодёжи усиливаются симптомы тревожности и депрессии. Различные СМИ создают информационные пузыри и усиливают напряжённость между сообществами, зачастую разжигая агрессивные дискуссии. Почти ежедневным фоном идут новости о зловещих намерениях российского диктатора Владимира Путина, которые, в виде мечты о Российской империи, вышли из берегов, словно бурный поток. Неизвестно, сколько соседних народов и наших земель он попытается затопить», — утверждал Грантс.

Он подчеркнул, что на этом фоне важно осознать и поверить в то, что доверие и сотрудничество между людьми, выходящими за рамки собственной «клетки», возможны.

«Сейчас, безусловно, не время для корыстных политических интересов или черно-белой риторики, с которой мы столкнулись в последние недели», — отметил Грантс.

Архиепископ заявил, что жители расставляют друг другу искусственные ловушки, попадая в которые, одни чувствуют себя вынужденными отказаться от важных ценностей, в том числе христианских, поскольку их приписывают Кремлю, а другие списывают Европу со счетов, считая ее утратившей христианские ценности.

«С таким подходом и риторикой мы не пытаемся быть в одной лодке, а, скорее, пытаемся очистить её от всего лишнего. Поступая так, лодка будет становиться всё более пустой — мы не можем позволить себе столь расточительные растраты», — сказал Грантс.

В своём обращении архиепископ заявил, что Иисус утверждает общеизвестную истину о том, что разделённый человек, разделённая семья и разделённая нация не могут существовать. Он подчеркнул, что это делает нас более восприимчивыми к дезинформации, более подверженными панике и менее способными к самоорганизации в чрезвычайных ситуациях.

«Разобщённость никогда не бывает невинной или нейтральной. Только враг радуется ей», — добавил он.

Грантс утверждал, что нас проверяют на способность быть вместе в одной лодке, которую мы называем нашей Латвией. «Хотя у нас было и есть всякое, мы ещё не провалили это испытание. Мы можем учиться и продолжать жить по-другому», — отметил Грантс.

Архиепископ подчеркнул, что для ответа на вопрос «Кто мой ближний?» сегодня каждый человек должен спросить себя: «Что я предпочитаю видеть? Человека или идеологию?»

Не менее важно задать себе вопрос: «Готов ли я протянуть руку тому, кто страдает, и проявить сострадание?» — отметил Грантс.

Он сказал, что ближний — это не тот, кто похож или нравится, а тот, кто нуждается в помощи. Речь идёт не о кровном родстве, социальном классе или общих мыслях — ближний — это отношение, которое не нужно определять, а нужно найти, пояснил он.

«Это может быть чужой ребенок, который подвергся насилию в семье или школе, молодой человек, борющийся с проблемами идентичности и принадлежности в мире социальных сетей, взрослый человек, который попал в зависимость, потерял работу, обанкротился в бизнесе или потерпел неудачу в семейной жизни, или одинокий, несчастный пожилой человек», — отметил архиепископ.

Ссылаясь на книгу латышского теолога Эгила Гришля «На крыльях орла», Грантс отметил, что у всего человечества один и тот же Небесный Отец и один и тот же Спаситель.

«В повседневной жизни об этом легко забыть. Только в тяжёлые годы изгнания мы постепенно начали понимать, что каждый из наших соотечественников — наш родственник. Уже не так важно, из какого региона Латвии каждый из нас родом. Мы все — латыши», — сказал архиепископ.

Он отметил, что один из способов сделать Латвию местом, где люди живут как соседи, а не как чужаки, — это укрепление сообществ. Он подчеркнул, что совместная жизнь — это не само собой разумеющееся: нужно научиться делиться, заботиться и поддерживать друг друга. Это начинается в семье и продолжается в более широком сообществе — по соседству, в церкви, в культурных и профессиональных группах, отметил архиепископ.

Поэтому пусть дух общности умножается и крепнет в нашей стране. Именно в общинах естественным образом формируется то, что не может создать один человек – доверие, участие и общая ответственность, то есть ценности, которые делают нацию сильнее, подчеркнул священнослужитель.

Грантс сказал, что иногда истории, подобные фильму «В паутину. Рождение легенды TTT», помогают латышам почувствовать себя частью сообщества, показывая, что незнакомцы могут стать своими.

«Это реальность, которую дает Бог: одна лодка, одна Латвия», — подчеркнул он.