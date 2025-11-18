Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 18. Ноября Завтра: Aleksandrs, Doloresa
Доступность

Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

«Вести» 18 ноября, 2025 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Время пенсии

Минимальный размер плюс коэффициент

При наступлении пенсионного возраста может оказаться, что у пенсионера достаточно страхового стажа, но взносы социального страхования вносились в свое время очень маленькие. В таких случаях пенсионеру назначается минимальная пенсия.

В этом году она рассчитывается на основе базы – 189 евро, а инвалидам с детства - 226 евро, с применением коэффициента 1,2. И за каждый год, проработанный после 20 лет, увеличивается пенсия на 2% от базовой за каждый проработанный год.

Так, минимальная пенсия при 20 годах стажа составляет 226,80 евро (189 x 1,2), инвалидам с детства – 271,20 евро (226 x 1,2). Если накопился уже 21 год страхового стажа и более, то размер минимальной пенсии увеличивается на 3,78 евро за каждый год страхового стажа, а лицам с инвалидностью с детства – на 4,52 евро...

Если не заработали на пенсию

Государственное пособие социального обеспечения

Государственное пособие социального обеспечения назначается тем, кто не заработал на пенсию по старости – даже минимальную. То есть ко времени выхода на пенсию у жителя недостаточно страхового стажа. В 2025 году это 20 лет, а пенсионный возраст - 65 лет.

Если умирает кормилец, на чьем иждивении находились родные, то пенсия по потере кормильца назначается исходя из размера страховых накоплений и стажа. Как минимум иждивенец имеет право на государственную помощь в размере пособия социального обеспечения.

Государственное пособие социального обеспечения – ежемесячно:

* по старости (вместо пенсии) – 166 евро;
* по потере кормильца:

- на ребенка до 7 лет – 189 евро,
- с 7 лет – 226 евро.

(!) Выплачивается в текущем месяце за предыдущий месяц...

Если назначена инвалидность

Размер пособия зависит от группы

Жителям, получившим инвалидность и не имевшим до этого достаточно перечислений социального страхования, назначается государственное пособие социального обеспечения. Его размер для инвалидов 1-й и 2-й групп зависит от занятости. Неработающие лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп получают доплату к минимальному пособию.

V 1-я группа

Для работающих - 232,40 евро;
- для инвалидов с детства - 264,60 евро.

Для неработающих - 302,12 евро;
- для инвалидов с детства - 343,98 евро.

V 2-я группа

Для работающих - 199,20 евро;
- для инвалидов с детства - 226,80 евро.

Для неработающих - 239,04 евро;
- для инвалидов с детства - 272,16 евро.

V 3-я группа

Независимо от занятости назначается госпособие 166 евро в месяц;
- инвалидам с детства - 189 евро (было 171 евро).

Выплачивается в текущем месяце за предыдущий.

«Чернобыльцам», иждивенцам...

Минимальная поддержка государства

Когда житель не имеет других доходов и относится к социально защищенной группе жителей, ему выплачивается государственное пособие социального обеспечения.

* Участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семье погибшего участника ликвидации последствий аварии - 166 евро в месяц.

* На похороны в случае смерти находящегося на иждивении члена семьи застрахованного лица - 498 евро (три минимальных пособия: 3 х 166).

* Пособие на похороны в случае смерти безработного назначается в размере 498 евро (3 х 166).

* Возмещение ущерба здоровью (при несчастных случаях на производстве до 1 января 1997 года) для лиц,

которым он определен в размере пособия социального обеспечения, - 166 евро в месяц.
* Пенсия по случаю потери кормильца или компенсация по случаю потери кормильца в месяц на каждого ребенка:

- от рождения до 7 лет – 189 евро (ранее 171 евро);
- с 7 лет – 226 евро (ранее 206 евро)...

Утрата трудоспособности

Возмещение зависит от группы инвалидности

Размер возмещения утраты трудоспособности зависит от группы инвалидности получателя государственной поддержки и выплачивается каждый месяц.

1-я группа - 302,40 евро в месяц;
- лицу с инвалидностью с детства - 361,60 евро.

2-я группа - 264,60 евро в месяц;
- лицу с инвалидностью с детства - 316,40 евро.

3-я группа - 189,00 евро в месяц;
- лицу с инвалидностью с детства - 226,00 евро...

Детские алименты

В связи с ростом минимальной зарплаты с 700 до 740 евро в 2025 году увеличился и размер ежемесячных выплат на содержание детей: как от родителей, так и от государства – из Гарантийного фонда средств содержания (UGF).

Родитель обязан обеспечить минимальное содержание ребенка в следующем размере:

- с рождения до 7 лет – 25% минимальной месячной зарплаты - 185,00 евро;
- с 7 до 18 лет – 30% минимальной месячной зарплаты - 222,00 евро.

Средства из UGF выплачиваются в размере, который устанавливается законом на определенный период. В этом году:

- от рождения ребенка до 7 лет – 125 евро в месяц;
- с 7 до 18 лет – 150 евро в месяц;
- с 18 до 21 года – 150 евро в месяц. Выплачивается, если ребенок продолжает среднее, профессиональное или специальное образование.

Расчёт помощи

В основе - гарантированный минимальный доход

Гарантированный минимальный доход (GMI) – это сумма, которая обеспечивает прожиточный минимум для граждан или семей при условии соблюдения определенных критериев и отсутствия других достаточных доходов. Такая система социального обеспечения гарантирует, что у каждого в государстве есть доход, достаточный для удовлетворения основных жизненных потребностей. Сколько предусмотрено на минимальные нужды в Латвии?

В 2025 году порог гарантированного минимального дохода должен составлять не менее 22% от медианного дохода. Медианный доход в 2025 году составляет 754,74 евро.

Таким образом:

- для первого или единственного человека в домохозяйстве гарантированный минимальный доход составляет 166 евро;

- для остальных членов домохозяйства — 116 евро.

Жители с таким доходом и менее имеют право на получение ежемесячного пособия на покрытие минимальных ежедневных расходов. На размер суммы влияет количество членов семьи и размер их доходов.

GMI учитывается и при начислении жилищного пособия, которое назначают самоуправления малообеспеченным и нуждающимся семьям и одиноким людям.

* Статус нуждающегося домохозяйства предоставляется при доходах не более:

- для первого или единственного члена домохозяйства - 377 евро;
- для остальных членов домохозяйства - 264 евро.

* Статус малообеспеченного домохозяйства предоставляется при доходах не выше:

- для первого или единственного члена домохозяйства - 604 евро;
- для остальных членов домохозяйства - 423 евро...

Минималка подрастёт

Самая маленькая зарплата

Минимальная зарплата в Латвии составляет 740 евро в месяц, а не облагаемый подоходным налогом минимум – 510 евро в месяц.

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году в среднем почти 118 тысяч работников (около 15%) получали минимальную заработную плату или меньше, а три года назад их число составляло почти 20%. Всего в прошлом году в Латвии было трудоустроено 816 545 человек.

В свою очередь, минимальное пособие по безработице составляет 60% от двукратного размера государственного пособия социального обеспечения (60% от 332 евро) – 199,20 евро.

Сейчас в Сейме идет обсуждение проекта госбюджета на 2026 год. Некоторые позиции уже известны, так как были заложены ранее. Так, минимальную месячную заработную плату в Латвии в 2026 году планируется повысить на 40 евро — до 780 евро.

На 40 евро в следующем году увеличится и необлагаемый минимум — до 550 евро в месяц.

Размер пособий будет известен позже, после утверждения госбюджета. Следите за нашими публикациями!

(!) Больше информации - на портале Государственного агентства социального страхования:
vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Известный латышский путешественник умер в возрасте 40 лет
Важно

Известный латышский путешественник умер в возрасте 40 лет

Кто свидетели? Снежное ДТП сегодня под Лигатне (ВИДЕО)
Важно

Кто свидетели? Снежное ДТП сегодня под Лигатне (ВИДЕО)

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен
Важно

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:05 18.11.2025
Латвия: дроны для Бельгии
Sfera.lv 1 час назад
Украина: политическое будущее Зеленского под вопросом
Sfera.lv 3 часа назад
Кипр: встреча двух половинок
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: систему финансирования семейных врачей изменят кардинально
Sfera.lv 9 часов назад
Балтия: на сбережения людей уже зарятся…
Sfera.lv 10 часов назад
Погода в праздничный вторник: в Латвии ожидаются осадки и сильный ветер
Bitnews.lv 1 день назад
Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Коалиция согласовала почти все предложения по бюджету
Bitnews.lv 3 дня назад

«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

Всюду жизнь 16:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Читать
Загрузка

Экспресс-поезд Тарту-Рига запустят к Рождеству

Всюду жизнь 16:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Читать

Не только латышская кровь: поздравление Карлиса Улманиса 18 ноября 1928 года

Важно 15:56

Важно 0 комментариев

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

Читать

Все мы в Латвии в одной лодке: архиепископ призвал латвийцев не делиться на своих и чужих

Новости Латвии 15:52

Новости Латвии 0 комментариев

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Читать

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Читать

Мы очнулись на краю обрыва: председатель Сейма об опасности внутреннего раскола

Важно 15:41

Важно 0 комментариев

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Читать