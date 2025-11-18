Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

Время пенсии

Минимальный размер плюс коэффициент

При наступлении пенсионного возраста может оказаться, что у пенсионера достаточно страхового стажа, но взносы социального страхования вносились в свое время очень маленькие. В таких случаях пенсионеру назначается минимальная пенсия.

В этом году она рассчитывается на основе базы – 189 евро, а инвалидам с детства - 226 евро, с применением коэффициента 1,2. И за каждый год, проработанный после 20 лет, увеличивается пенсия на 2% от базовой за каждый проработанный год.

Так, минимальная пенсия при 20 годах стажа составляет 226,80 евро (189 x 1,2), инвалидам с детства – 271,20 евро (226 x 1,2). Если накопился уже 21 год страхового стажа и более, то размер минимальной пенсии увеличивается на 3,78 евро за каждый год страхового стажа, а лицам с инвалидностью с детства – на 4,52 евро...

Если не заработали на пенсию

Государственное пособие социального обеспечения

Государственное пособие социального обеспечения назначается тем, кто не заработал на пенсию по старости – даже минимальную. То есть ко времени выхода на пенсию у жителя недостаточно страхового стажа. В 2025 году это 20 лет, а пенсионный возраст - 65 лет.

Если умирает кормилец, на чьем иждивении находились родные, то пенсия по потере кормильца назначается исходя из размера страховых накоплений и стажа. Как минимум иждивенец имеет право на государственную помощь в размере пособия социального обеспечения.

Государственное пособие социального обеспечения – ежемесячно:

* по старости (вместо пенсии) – 166 евро;

* по потере кормильца:

- на ребенка до 7 лет – 189 евро,

- с 7 лет – 226 евро.

(!) Выплачивается в текущем месяце за предыдущий месяц...

Если назначена инвалидность

Размер пособия зависит от группы

Жителям, получившим инвалидность и не имевшим до этого достаточно перечислений социального страхования, назначается государственное пособие социального обеспечения. Его размер для инвалидов 1-й и 2-й групп зависит от занятости. Неработающие лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп получают доплату к минимальному пособию.

V 1-я группа

Для работающих - 232,40 евро;

- для инвалидов с детства - 264,60 евро.

Для неработающих - 302,12 евро;

- для инвалидов с детства - 343,98 евро.

V 2-я группа

Для работающих - 199,20 евро;

- для инвалидов с детства - 226,80 евро.

Для неработающих - 239,04 евро;

- для инвалидов с детства - 272,16 евро.

V 3-я группа

Независимо от занятости назначается госпособие 166 евро в месяц;

- инвалидам с детства - 189 евро (было 171 евро).

Выплачивается в текущем месяце за предыдущий.

«Чернобыльцам», иждивенцам...

Минимальная поддержка государства

Когда житель не имеет других доходов и относится к социально защищенной группе жителей, ему выплачивается государственное пособие социального обеспечения.

* Участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семье погибшего участника ликвидации последствий аварии - 166 евро в месяц.

* На похороны в случае смерти находящегося на иждивении члена семьи застрахованного лица - 498 евро (три минимальных пособия: 3 х 166).

* Пособие на похороны в случае смерти безработного назначается в размере 498 евро (3 х 166).

* Возмещение ущерба здоровью (при несчастных случаях на производстве до 1 января 1997 года) для лиц,

которым он определен в размере пособия социального обеспечения, - 166 евро в месяц.

* Пенсия по случаю потери кормильца или компенсация по случаю потери кормильца в месяц на каждого ребенка:

- от рождения до 7 лет – 189 евро (ранее 171 евро);

- с 7 лет – 226 евро (ранее 206 евро)...

Утрата трудоспособности

Возмещение зависит от группы инвалидности

Размер возмещения утраты трудоспособности зависит от группы инвалидности получателя государственной поддержки и выплачивается каждый месяц.

1-я группа - 302,40 евро в месяц;

- лицу с инвалидностью с детства - 361,60 евро.

2-я группа - 264,60 евро в месяц;

- лицу с инвалидностью с детства - 316,40 евро.

3-я группа - 189,00 евро в месяц;

- лицу с инвалидностью с детства - 226,00 евро...

Детские алименты

В связи с ростом минимальной зарплаты с 700 до 740 евро в 2025 году увеличился и размер ежемесячных выплат на содержание детей: как от родителей, так и от государства – из Гарантийного фонда средств содержания (UGF).

Родитель обязан обеспечить минимальное содержание ребенка в следующем размере:

- с рождения до 7 лет – 25% минимальной месячной зарплаты - 185,00 евро;

- с 7 до 18 лет – 30% минимальной месячной зарплаты - 222,00 евро.

Средства из UGF выплачиваются в размере, который устанавливается законом на определенный период. В этом году:

- от рождения ребенка до 7 лет – 125 евро в месяц;

- с 7 до 18 лет – 150 евро в месяц;

- с 18 до 21 года – 150 евро в месяц. Выплачивается, если ребенок продолжает среднее, профессиональное или специальное образование.

Расчёт помощи

В основе - гарантированный минимальный доход

Гарантированный минимальный доход (GMI) – это сумма, которая обеспечивает прожиточный минимум для граждан или семей при условии соблюдения определенных критериев и отсутствия других достаточных доходов. Такая система социального обеспечения гарантирует, что у каждого в государстве есть доход, достаточный для удовлетворения основных жизненных потребностей. Сколько предусмотрено на минимальные нужды в Латвии?

В 2025 году порог гарантированного минимального дохода должен составлять не менее 22% от медианного дохода. Медианный доход в 2025 году составляет 754,74 евро.

Таким образом:

- для первого или единственного человека в домохозяйстве гарантированный минимальный доход составляет 166 евро;

- для остальных членов домохозяйства — 116 евро.

Жители с таким доходом и менее имеют право на получение ежемесячного пособия на покрытие минимальных ежедневных расходов. На размер суммы влияет количество членов семьи и размер их доходов.

GMI учитывается и при начислении жилищного пособия, которое назначают самоуправления малообеспеченным и нуждающимся семьям и одиноким людям.

* Статус нуждающегося домохозяйства предоставляется при доходах не более:

- для первого или единственного члена домохозяйства - 377 евро;

- для остальных членов домохозяйства - 264 евро.

* Статус малообеспеченного домохозяйства предоставляется при доходах не выше:

- для первого или единственного члена домохозяйства - 604 евро;

- для остальных членов домохозяйства - 423 евро...

Минималка подрастёт

Самая маленькая зарплата

Минимальная зарплата в Латвии составляет 740 евро в месяц, а не облагаемый подоходным налогом минимум – 510 евро в месяц.

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году в среднем почти 118 тысяч работников (около 15%) получали минимальную заработную плату или меньше, а три года назад их число составляло почти 20%. Всего в прошлом году в Латвии было трудоустроено 816 545 человек.

В свою очередь, минимальное пособие по безработице составляет 60% от двукратного размера государственного пособия социального обеспечения (60% от 332 евро) – 199,20 евро.

Сейчас в Сейме идет обсуждение проекта госбюджета на 2026 год. Некоторые позиции уже известны, так как были заложены ранее. Так, минимальную месячную заработную плату в Латвии в 2026 году планируется повысить на 40 евро — до 780 евро.

На 40 евро в следующем году увеличится и необлагаемый минимум — до 550 евро в месяц.

Размер пособий будет известен позже, после утверждения госбюджета. Следите за нашими публикациями!

(!) Больше информации - на портале Государственного агентства социального страхования:

vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА