Реки в Латвии замерзают; возможно повышение уровня Даугавы в Екабпилсе

© LETA 3 января, 2026 12:57

В ближайшие дни на латвийских реках продолжится ледостав и шугоход, о чём свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сегодня, 3 января, в Латвии продолжается небольшая оттепель, но местами возможен лёгкий морозец, поэтому образование льда пока происходит не слишком интенсивно. В ночь на воскресенье мороз должен усилиться, и под его влиянием формирование льда также активизируется и ледовый покров стабилизируется.

Во время ледостава на отдельных участках рек будет резко колебаться уровень воды, а в снегопад в реках образуется снежная каша.

Под влиянием этих процессов в Плявиньском водохранилище на Даугаве продолжится движение льда и шуги из верховьев реки, которое способствует движению ледового покрова, столкновениям льдин и скоплениям льда в верховье водохранилища и выше по течению.

В связи с этим продолжится повышение уровня воды в Зельки, оно ожидается и в Екабпилсе.

По другим рекам также будет плыть шуга, а вдоль берегов усилятся забереги.

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье?

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Андрей Козлов: когда на латвийских трамваях появятся флаги Венесуэлы?

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Латвия передаст Украине 21 авто, в том числе внедорожник класса люкс Lincoln Navigator

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

