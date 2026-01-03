Реки в Латвии замерзают; возможно повышение уровня Даугавы в Екабпилсе

Сегодня, 3 января, в Латвии продолжается небольшая оттепель, но местами возможен лёгкий морозец, поэтому образование льда пока происходит не слишком интенсивно. В ночь на воскресенье мороз должен усилиться, и под его влиянием формирование льда также активизируется и ледовый покров стабилизируется.

Во время ледостава на отдельных участках рек будет резко колебаться уровень воды, а в снегопад в реках образуется снежная каша.

Под влиянием этих процессов в Плявиньском водохранилище на Даугаве продолжится движение льда и шуги из верховьев реки, которое способствует движению ледового покрова, столкновениям льдин и скоплениям льда в верховье водохранилища и выше по течению.

В связи с этим продолжится повышение уровня воды в Зельки, оно ожидается и в Екабпилсе.

По другим рекам также будет плыть шуга, а вдоль берегов усилятся забереги.