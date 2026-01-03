Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье?

Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, на морском побережье - порывистый до 15 м/с.

Температура воздуха ночью - от -3 до -7 градусов, на побережье - от 0 до -3 градусов.

В Риге тоже будет облачно, время от времени - снегопад. Ветер, как и по всей стране, южный, от слабого до умеренного, температура воздуха в столице - -2 или -3 градуса.

Днём в воскресенье ожидается облачная погода, иногда из-за облаков покажется солнце, во многих местах в Латвии время от времени ожидается снег.

В воскресенье продолжит дуть южный ветер, от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха - от -1 до -5 градусов, на морском побережье - около 0.

В столице сохранится преимущественно облачная погода, время от времени ожидается снегопад, максимальная температура воздуха в Риге достигнет -1 или -2 градусов.