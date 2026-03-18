Православная церковь Литвы стремится к автономии, но только по каноническому праву

Как сообщила Литовская Православная Архиепископия, по мнению Совета, "каноническая зависимость не имеет отношения к политике и также является частью многовековой церковной традиции и религиозной идентичности верующих, их конституционным правам на свободу совести и вероисповедания".

По утверждению Совета, Литовская православная церковь стремится к автономии, подчеркивая, что это возможно только при строгом соблюдении норм, установленных каноническим правом.

Совет Православной церкви также выразил глубокую обеспокоенность общины по поводу упоминания о ней в годовом отчете Департамента государственной безопасности и заявлений отдельных должностных лиц, в которых допускается возможность применения ограничительных мер к Церкви.

«Подобные высказывания формируют негативное отношение ко второй по численности религиозной общине Литвы, которая на протяжении многих лет действует в полном соответствии с законодательством Литовской Республики», – отметил Совет.

В обращении подчеркивается, что Литовская Православная Церковь является неотъемлемой частью литовского общества и что православные Литвы (...) "вместе со всем народом активно боролись за обретение Литвой свободы и независимости". Совет призывает сохранить доверие между государственными учреждениями и религиозными общинами.

Как писало агентство BNS, в отчете разведывательных ведомств по оценке угроз национальной безопасности указывается, что православная церковь занимает значительное место в формировании и поддержании идеологических нарративов российского режима.

Руководство Литовской Православной Архиепископии публично осудило войну России против Украины и неоднократно заявляло о стремлении к автономии от Московского патриархата, однако, по данным разведки, значительных изменений в этой области не произошло.

Хотя архиепископия просила патриархат предоставить ей статус частичного самоуправления, никакого решения до сих пор не принято.

Реагируя на отчет разведки, министр иностранных дел Кястутис Будрис на прошлой неделе призвал «деликатно удалить» лиц, связанных с российскими спецслужбами, из Литовской Православной Церкви.

В свою очередь, Православная Архиепископия после публикации отчета утверждала, что не является филиалом какой-либо иностранной религиозной организации, а ее связь с Московским Патриархатом является лишь канонической.

Агентство BNS сообщало, что Константинопольский экзархат был восстановлен в Литве в 2023 году, спустя после почти 300 лет. Это произошло после конфликта между частью бывших священников Литовской Православной Архиепископии и руководством.

Совет Литовской Православной Церкви является исполнительным органом управления, действующим при иерархе-ординарии и под его председательством.