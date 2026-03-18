Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Православная церковь Литвы стремится к автономии, но только по каноническому праву

© LETA 18 марта, 2026 10:48

Мир 0 комментариев

Совет Литовской Православной Церкви во вторник принял обращение, в котором декларирует стремление к автономии от Московского Патриархата, что возможно только в соответствии с каноническим правом.

Как сообщила Литовская Православная Архиепископия, по мнению Совета, "каноническая зависимость не имеет отношения к политике и также является частью многовековой церковной традиции и религиозной идентичности верующих, их конституционным правам на свободу совести и вероисповедания".

По утверждению Совета, Литовская православная церковь стремится к автономии, подчеркивая, что это возможно только при строгом соблюдении норм, установленных каноническим правом.

Совет Православной церкви также выразил глубокую обеспокоенность общины по поводу упоминания о ней в годовом отчете Департамента государственной безопасности и заявлений отдельных должностных лиц, в которых допускается возможность применения ограничительных мер к Церкви.

«Подобные высказывания формируют негативное отношение ко второй по численности религиозной общине Литвы, которая на протяжении многих лет действует в полном соответствии с законодательством Литовской Республики», – отметил Совет.

В обращении подчеркивается, что Литовская Православная Церковь является неотъемлемой частью литовского общества и что православные Литвы (...) "вместе со всем народом активно боролись за обретение Литвой свободы и независимости". Совет призывает сохранить доверие между государственными учреждениями и религиозными общинами.

Как писало агентство BNS, в отчете разведывательных ведомств по оценке угроз национальной безопасности указывается, что православная церковь занимает значительное место в формировании и поддержании идеологических нарративов российского режима.

Руководство Литовской Православной Архиепископии публично осудило войну России против Украины и неоднократно заявляло о стремлении к автономии от Московского патриархата, однако, по данным разведки, значительных изменений в этой области не произошло.

Хотя архиепископия просила патриархат предоставить ей статус частичного самоуправления, никакого решения до сих пор не принято.

Реагируя на отчет разведки, министр иностранных дел Кястутис Будрис на прошлой неделе призвал «деликатно удалить» лиц, связанных с российскими спецслужбами, из Литовской Православной Церкви.

В свою очередь, Православная Архиепископия после публикации отчета утверждала, что не является филиалом какой-либо иностранной религиозной организации, а ее связь с Московским Патриархатом является лишь канонической.

Агентство BNS сообщало, что Константинопольский экзархат был восстановлен в Литве в 2023 году, спустя после почти 300 лет. Это произошло после конфликта между частью бывших священников Литовской Православной Архиепископии и руководством.

Совет Литовской Православной Церкви является исполнительным органом управления, действующим при иерархе-ординарии и под его председательством.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать