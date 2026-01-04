Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 4. Января Завтра: Ilva, Ilvita, Spodra
Доступность

Кулбергс: у меня есть план, как Латвии заработать семь миллиардов евро

TV24 4 января, 2026 11:12

Важно 0 комментариев

TV24

"Бюджет, который был предложен, я откровенно говорю, - это был бюджет банкротства", - так сказал депутат Сейма от Объединённого списка и предприниматель Андрис Кулбергс на телеканале TV24 в программе Kārtības rullis, опровергая адресованные оппозиции упрёки в отсутствии активности, нехватке идей и нежелании брать на себя ответственность при принятии бюджета на 2026 год.

В феврале депутат обещает представить свой план, как Латвии заработать семь миллиардов евро.

Сказанное им о банкротстве Кулбергс обосновал трёхлетним циклом и 5,5 миллиардами евро - столько осталось взять взаймы таким образом, как делает нынешнее латвийское правительство, не имея идей, как заработать. Депутат заявил: никто не предлагает, как Латвия могла бы заработать.

Кроме того, к февралю Кулбергс пообещал выступить с серьёзным планом, конкретным примером, ясным расчётом и оценкой, каких в Латвии не было 35 лет: "И вы увидите, что это будет предложение реально для экономики. В экономике предложений нет - ноль".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ
Важно

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже
Важно

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной
Важно

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Читать
Загрузка

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Читать

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Читать

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

Читать

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

Важно 15:16

Важно 0 комментариев

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Читать

Скончалась писательница Нора Икстена

История и культура 13:53

История и культура 0 комментариев

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

Читать

Юревицс: этот год может пройти под знаком популизма; один из приоритетов — госязык

Мнения 13:34

Мнения 0 комментариев

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Читать