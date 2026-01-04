Кулбергс: у меня есть план, как Латвии заработать семь миллиардов евро

В феврале депутат обещает представить свой план, как Латвии заработать семь миллиардов евро.

Сказанное им о банкротстве Кулбергс обосновал трёхлетним циклом и 5,5 миллиардами евро - столько осталось взять взаймы таким образом, как делает нынешнее латвийское правительство, не имея идей, как заработать. Депутат заявил: никто не предлагает, как Латвия могла бы заработать.

Кроме того, к февралю Кулбергс пообещал выступить с серьёзным планом, конкретным примером, ясным расчётом и оценкой, каких в Латвии не было 35 лет: "И вы увидите, что это будет предложение реально для экономики. В экономике предложений нет - ноль".