Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 4. Января Завтра: Ilva, Ilvita, Spodra
Доступность

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

© LETA 4 января, 2026 15:16

Важно 0 комментариев

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Чтобы получить от самоуправления съёмное жильё, где можно будет жить до 6 месяцев, но в любом случае не дольше года, с заявлением нужно обратиться в Департамент жилищ и окружающей среды Рижской думы по адресу: ул. Бривибас, 49/53.

Тем временем страховая компания Balta информирует, что её клиентами являются владельцы 8 квартир из 74, находящихся в этом доме. Собственники застрахованных квартир смогут получить страховое возмещение.

Эвакуированным после взрыва жильцам, которым нельзя жить в этом доме, Balta выплатит одноразовую компенсацию в размере 1000 евро на приобретение товаров первой необходимости, одежды и других предметов обихода. Если будет установлено, что в доме нельзя будет жить до его восстановления, Balta возместит аренду равноценного жилья, коммунальные платежи по фиксированным тарифам, то есть за воду, электричество и отопление, а также ежемесячные платежи охранному мероприятию и провайдерам услуг ТВ и интернета.

Страховка возместит и расходы на восстановление квартир, пострадавших от взрыва, и покроет ответственность клиента за совместную собственность.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс информировал агентство LETA о том, что сейчас в гостинице на ул. Прушу проживают 26 жильцов, оставшихся без крова из-за взрыва.

Как сообщается, эвакуированные жильцы имеют право получить от самоуправления кризисное пособие, которое можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации. Для этого нужно обратиться с заявлением в социальную службу, связавшись с ней по телефону 80 001 201.

Кроме того, жильцов просят обращаться в социальную службу, если им нужна ещё какая-то помощь, например, одежда, продуктовые пакеты, восстановление документов. Более подробно узнать о возможностях помощи можно по телефону 80 001 201.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении
Важно

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты
Важно

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной
Важно

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Читать
Загрузка

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Читать

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Читать

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

Читать

Скончалась писательница Нора Икстена

История и культура 13:53

История и культура 0 комментариев

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

Читать

Юревицс: этот год может пройти под знаком популизма; один из приоритетов — госязык

Мнения 13:34

Мнения 0 комментариев

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Читать