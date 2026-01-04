Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

Чтобы получить от самоуправления съёмное жильё, где можно будет жить до 6 месяцев, но в любом случае не дольше года, с заявлением нужно обратиться в Департамент жилищ и окружающей среды Рижской думы по адресу: ул. Бривибас, 49/53.

Тем временем страховая компания Balta информирует, что её клиентами являются владельцы 8 квартир из 74, находящихся в этом доме. Собственники застрахованных квартир смогут получить страховое возмещение.

Эвакуированным после взрыва жильцам, которым нельзя жить в этом доме, Balta выплатит одноразовую компенсацию в размере 1000 евро на приобретение товаров первой необходимости, одежды и других предметов обихода. Если будет установлено, что в доме нельзя будет жить до его восстановления, Balta возместит аренду равноценного жилья, коммунальные платежи по фиксированным тарифам, то есть за воду, электричество и отопление, а также ежемесячные платежи охранному мероприятию и провайдерам услуг ТВ и интернета.

Страховка возместит и расходы на восстановление квартир, пострадавших от взрыва, и покроет ответственность клиента за совместную собственность.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс информировал агентство LETA о том, что сейчас в гостинице на ул. Прушу проживают 26 жильцов, оставшихся без крова из-за взрыва.

Как сообщается, эвакуированные жильцы имеют право получить от самоуправления кризисное пособие, которое можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации. Для этого нужно обратиться с заявлением в социальную службу, связавшись с ней по телефону 80 001 201.

Кроме того, жильцов просят обращаться в социальную службу, если им нужна ещё какая-то помощь, например, одежда, продуктовые пакеты, восстановление документов. Более подробно узнать о возможностях помощи можно по телефону 80 001 201.