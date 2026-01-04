Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Речь не о газе, а об образе мышления»: в соцсетях дискутируют о трагедии в Торнякалнсе

Редакция PRESS 4 января, 2026 12:23

Важно 0 комментариев

LETA

Нет такого события, радостного или грустного, которое не смогло бы стать поводом для пользователей соцсетей высказать своё мнение или версию случившегося. Даже несмотря на то, что официальная версия уже озвучена, как в случае со взрывом газа в Торнякалнсе 2 января. 

Вот, в частности, некто с ником @le_walkabout пишет в "Тредс":

"Мораль истории! Если у вас есть кто-то бедный в доме! Скиньтесь ему на 30–50 евро в год на газ. Весь этот случай - чистейшая бедность государства (финансовая и духовная) и нефункционирование бюрократического аппарата. Я скажу, этот дом спишут! Там всё залито и выстудило. Сэкономили 30–50 евро в год. Жёстко! Самая счастливая страна в Европе. Сколько в Риге таких пенсионеров, у которых заварена газовая труба в квартирах? Нет денег? Закройте пропагандистскую машину "Радио 5" и перенаправьте эти средства им. На газ!"

В комментариях высказывают и другие догадки и предположения, почему такое произошло:

- Я довольно часто имею дело с пожилыми людьми, и обычно причина - не финансовые соображения, из-за чего живут в сомнительных условиях, а образ мышления - "я знаю лучше". Речь не только о газе, но и о квартирах, забитых вещами, о нежелании вкладываться в приведение имущества в порядок и вплоть до такой элементарной вещи, как установка детектора дыма.

- Тут речь не о газе, а об образе мышления. И не заваренная труба виновата, а недоступная медицина/социальный уход. Нормально мыслящий человек при наличии критического мышления и способности к рассуждению не полез бы с флексом к трубе и ранее не делал бы нелегальных подключений. Если уж может позволить себе флекс, то уж маленький газовый баллон или электроплитку точно мог.

- Проблема в том, что государство бросило пожилых людей на произвол судьбы, что не понимает - после 70 у многих ум уже затуманен и рационального мышления больше нет. Пожилые люди должны в принудительном порядке получать поддержку от государства, а не по добровольному принципу, как сейчас. Если человек рассуждает криво, то ему надо в центр социального ухода, хочет он того или нет. Тогда он будет в безопасности и другие защищены.

- Факт, что в этом случае всё обращено против жильцов дома - мол, в доме бедняк и скинулись бы, этого бы не произошло, - это совершенно неэтично и недостойно! Не будь газа, было бы что-то ещё - трубы, электричество. Под этим кроется целый образ мышления, и это не первый раз, когда самовольные действия доводят до беды.

