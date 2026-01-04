«Речь не о газе, а об образе мышления»: в соцсетях дискутируют о трагедии в Торнякалнсе

Вот, в частности, некто с ником @le_walkabout пишет в "Тредс":

"Мораль истории! Если у вас есть кто-то бедный в доме! Скиньтесь ему на 30–50 евро в год на газ. Весь этот случай - чистейшая бедность государства (финансовая и духовная) и нефункционирование бюрократического аппарата. Я скажу, этот дом спишут! Там всё залито и выстудило. Сэкономили 30–50 евро в год. Жёстко! Самая счастливая страна в Европе. Сколько в Риге таких пенсионеров, у которых заварена газовая труба в квартирах? Нет денег? Закройте пропагандистскую машину "Радио 5" и перенаправьте эти средства им. На газ!"

В комментариях высказывают и другие догадки и предположения, почему такое произошло:

- Я довольно часто имею дело с пожилыми людьми, и обычно причина - не финансовые соображения, из-за чего живут в сомнительных условиях, а образ мышления - "я знаю лучше". Речь не только о газе, но и о квартирах, забитых вещами, о нежелании вкладываться в приведение имущества в порядок и вплоть до такой элементарной вещи, как установка детектора дыма.

- Тут речь не о газе, а об образе мышления. И не заваренная труба виновата, а недоступная медицина/социальный уход. Нормально мыслящий человек при наличии критического мышления и способности к рассуждению не полез бы с флексом к трубе и ранее не делал бы нелегальных подключений. Если уж может позволить себе флекс, то уж маленький газовый баллон или электроплитку точно мог.

- Проблема в том, что государство бросило пожилых людей на произвол судьбы, что не понимает - после 70 у многих ум уже затуманен и рационального мышления больше нет. Пожилые люди должны в принудительном порядке получать поддержку от государства, а не по добровольному принципу, как сейчас. Если человек рассуждает криво, то ему надо в центр социального ухода, хочет он того или нет. Тогда он будет в безопасности и другие защищены.

- Факт, что в этом случае всё обращено против жильцов дома - мол, в доме бедняк и скинулись бы, этого бы не произошло, - это совершенно неэтично и недостойно! Не будь газа, было бы что-то ещё - трубы, электричество. Под этим кроется целый образ мышления, и это не первый раз, когда самовольные действия доводят до беды.