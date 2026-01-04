Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

В ночь на понедельник местами, где погода будет ясной, температура воздуха может понизиться до -10 градусов, в целом ожидается от -3 до -8 градусов, в Риге - от -6 до -8 градусов. В целом по стране будет облачно, местами с прояснениями, время от времени пройдут снегопады, на юго-западе Латвии время от времени - сильные, снежный покров увеличится на 2-4 см. Ночью в столице осадков не ожидается.

Ветер в Латвии ночью и днём - южный, от слабого до умеренного, днём его сменит восточный.

В понедельник и вторник ещё будет довольно облачная погода, лишь время от времени будет показываться солнце. Всё ещё часто во многих местах ожидаются снегопады. За эти дни постепенно похолодает, температура воздуха будет держаться в основном в пределах от -3 до -8 градусов.

С середины недели будет доминировать антициклон, осадков станет меньше, солнце станет появляться чаще. Мороз усилится и сохранится как в тёмное, так и в светлое время суток. В отдельных районах столбик термометра опустится до -15 градусов.