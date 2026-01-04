Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

© Meduza.io 4 января, 2026 16:45

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

С утра 3 января без света и отопления остались 45 тысяч домохозяйств и две тысячи предприятий. К утру воскресенья около десяти тысяч домов удалось вновь подключить к сети. Однако по прогнозам властей полностью энергоснабжение большинства пострадавших абонентов будет восстановлено только к 8 января.

Местные власти считают произошедшее умышленным поджогом. Как отмечает Deutsche Welle, на кабельном мосту через канал Тельтов были размещены «зажигательные устройства» и в результате возникшего пожара были уничтожены или повреждены несколько кабелей высокого и среднего напряжения.  

Тем временем ответственность за поджог кабелей на электростанции взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» (Vulkangruppe). Их письмо поступило в местную полицию и было признано подлинным.

Свои действия анархисты назвали «успешной диверсией» и «актом самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь».

«Вулкан» заявляет, что целью акции было не отключение электроэнергии, а ущерб индустрии ископаемого топлива. «Мы приносим извинения менее обеспеченным жителям юго-западного Берлина. Наше сочувствие к многочисленным владельцам вилл в этих районах ограничено», — говорится в письме группировки.

Группировка «Вулкан» уже более десяти лет совершает атаки на критическую инфраструктуру Берлина.

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже
А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной
Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении
«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Скончалась писательница Нора Икстена

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

Юревицс: этот год может пройти под знаком популизма; один из приоритетов — госязык

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

