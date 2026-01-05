KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах

БПБК сообщает, что официальный период агитации перед выборами в 15-й Сейм начнется 6 июня и продлится до дня выборов 3 октября. В начале этого года БПБК рассчитает сумму расходов, которые партии смогут потратить на предвыборные кампании.

БПБК не исключает риска использования в предвыборный период дипфейков. Существует вероятность того, что в социальных сетях будут распространяться созданные искусственным интеллектом видео-, аудио- и визуальные материалы со скандальными сюжетами о кандидатах в депутаты с целью намеренной дезинформации избирателей и влияния на их политический выбор.

С учетом того, что с октября 2025 года в Евросоюзе запрещено платное размещение политической рекламы на нескольких платформах, включая "Facebook", БПБК ожидает увеличения доли скрытой агитации.

По наблюдениям бюро, в последние годы политические организации все чаще используют социальные сети для продвижения политического контента, поэтому существует риск, что платный контент будет размещаться в социальных сетях без определения его как предвыборной агитации.

По мнению СГБ, наибольшие риски для демократического и честного проведения выборов может представлять информационное влияние России и Беларуси. Чтобы прямо или косвенно повлиять на общественное мнение и результаты выборов, Россия потенциально может активизировать в латвийском информационном пространстве дезинформационные кампании против партий и кандидатов в депутаты, выступающих против российской агрессии и поддерживающих Украину.