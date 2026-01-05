Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину

К такому выводу пришли исследователи из Queen Mary University of London. В обзорной работе, опубликованной в научном журнале Trends in Cognitive Sciences, учёные показали, что ощущение тепла и холода играет ключевую роль в формировании чувства телесной принадлежности и эмоциональной устойчивости.

Долгое время температуру считали всего лишь физическим параметром — вопросом комфорта и выживания. Но новые данные говорят о большем. Способность чувствовать тепло, так называемая термоцепция, напрямую связана с тем, насколько человек ощущает себя «внутри собственного тела».

Исследователи отмечают: тёплые прикосновения активируют особые сенсорные пути от кожи к мозгу, в том числе области, отвечающие за внутреннее самоощущение и чувство безопасности. Именно поэтому тепло ассоциируется с покоем, стабильностью и снижением стресса.

Нарушения температурного восприятия, по данным клинических наблюдений, часто сопровождают депрессию, тревожные расстройства, последствия инсульта и травмы. В таких состояниях люди могут ощущать отчуждение от собственного тела или ослабление чувства «я».

По словам авторов, тепло — один из самых древних сигналов защиты и принадлежности. Мы сталкиваемся с ним ещё до рождения, а затем — в заботе, прикосновениях и близости. И каждый раз мозг получает подтверждение: я здесь, это моё тело, я в безопасности.

Учёные считают, что эти открытия могут привести к новым методам терапии, сенсорной реабилитации и созданию протезов, которые ощущаются как часть собственного тела, а не как внешний объект.

Проще говоря, тёплые объятия — это не слабость и не сентиментальность.

Это базовый нейробиологический механизм, который помогает мозгу удерживать чувство целостности.