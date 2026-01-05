Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 5. Января Завтра: Simanis, Zintis
Доступность

Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину

Редакция PRESS 5 января, 2026 12:24

Азбука здоровья 0 комментариев

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

К такому выводу пришли исследователи из Queen Mary University of London. В обзорной работе, опубликованной в научном журнале Trends in Cognitive Sciences, учёные показали, что ощущение тепла и холода играет ключевую роль в формировании чувства телесной принадлежности и эмоциональной устойчивости.

Долгое время температуру считали всего лишь физическим параметром — вопросом комфорта и выживания. Но новые данные говорят о большем. Способность чувствовать тепло, так называемая термоцепция, напрямую связана с тем, насколько человек ощущает себя «внутри собственного тела».

Исследователи отмечают: тёплые прикосновения активируют особые сенсорные пути от кожи к мозгу, в том числе области, отвечающие за внутреннее самоощущение и чувство безопасности. Именно поэтому тепло ассоциируется с покоем, стабильностью и снижением стресса.

Нарушения температурного восприятия, по данным клинических наблюдений, часто сопровождают депрессию, тревожные расстройства, последствия инсульта и травмы. В таких состояниях люди могут ощущать отчуждение от собственного тела или ослабление чувства «я».

По словам авторов, тепло — один из самых древних сигналов защиты и принадлежности. Мы сталкиваемся с ним ещё до рождения, а затем — в заботе, прикосновениях и близости. И каждый раз мозг получает подтверждение: я здесь, это моё тело, я в безопасности.

Учёные считают, что эти открытия могут привести к новым методам терапии, сенсорной реабилитации и созданию протезов, которые ощущаются как часть собственного тела, а не как внешний объект.

Проще говоря, тёплые объятия — это не слабость и не сентиментальность.
Это базовый нейробиологический механизм, который помогает мозгу удерживать чувство целостности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»
Важно

«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»

Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?
Важно

Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?

Журнал «Miljonārs» опубликовал новый ТОП-10 самых богатых жителей Латвии
Важно

Журнал «Miljonārs» опубликовал новый ТОП-10 самых богатых жителей Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных»

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Читать

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила

Новости Латвии 12:17

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Читать

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Читать

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис

Латышские СМИ 12:00

Латышские СМИ 0 комментариев

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Читать

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах

Новости Латвии 11:58

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

Читать