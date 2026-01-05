Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Предупреждение вынесено потому, что прокуратура усмотрела нарушения запретов, установленных в четвёртой и пятой частях статьи 7 Закона о политических партиях. Эти нормы предусматривают, что партии в своей деятельности запрещено выступать против независимости Латвии или других демократических государств, их территориальной целостности, высказывать или распространять предложения о насильственном изменении государственного строя Латвии или другого демократического государства, призывать к невыполнению законов, если это угрожает безопасности государства, общественной безопасности или порядку, пропагандировать насилие или терроризм, пропагандировать войну, осуществлять действия, направленные на разжигание национальной ненависти, прославлять или призывать к совершению преступлений.

Также партиям в своей деятельности запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или их конституционному строю.

В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что деятельность партии «Стабильности!», когда отдельные члены партии высказывают раскалывающие общество послания, направлена на разжигание национальной ненависти и розни, а также в её деятельности усматривается предоставление информационной и пропагандистской поддержки России.

Партии предписано до 7 февраля 2026 года устранить нарушения, а именно: удалить указанную в предупреждении информацию в социальных сетях, а также в целом пересмотреть размещённую партией «Стабильности!» информацию в социальных сетях на предмет её соответствия действующему нормативному регулированию в отношении деятельности политических партий. Прокуратура призывает партию принять меры, чтобы в дальнейшем не распространялись такие послания и не совершались такие действия, которые противоречат установленному в Законе о политических партиях.