Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр

© LETA 5 января, 2026 12:10

Важно 0 комментариев

Фото press.lv

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

В настоящее время результаты конкурса на реконструкцию моста оспорены, и Бюро по надзору за закупками до 12 января должно принять решение по жалобе. Клейнбергс выразил надежду, что закупка была "проведена профессионально", жалоба будет отклонена и после указанной даты можно будет заключить договор о начале работ.

Как сообщалось, затраты на реконструкцию Вантового моста составят 69,8 млн евро. Победителем закупки на проектирование, реконструкцию и авторский надзор стало объединение предприятий "Vanšu tilts", в которое входят ООО "Hanza Construction Group", ООО "Tilts" и ООО "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".

Протяженность Вантового моста составляет 593,6 метра, высота главного пилона - 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, разделение тротуаров на пешеходную зону и велоинфраструктуру, замену вант и другие работы.

В конкурсе на реконструкцию моста участвовали два претендента. Объединение "Vanšu tilts" подало предложение на сумму 69,8 млн евро, а объединение "BBVA", в которое входят ООО "Baltijas būve", ООО "Abora", латвийско-литовское совместное предприятие ООО "Viadukts" и полное товарищество "3A", - на сумму 70,33 млн евро.

Первый конкурс на реконструкцию моста в прошлом году был прекращен, поскольку заявку подал только один претендент, и предложенная им сумма превышала финансовые возможности столичного самоуправления. По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации, на первом конкурсе было подано предложение на сумму почти 100 млн евро.

