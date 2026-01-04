Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 4. Января Завтра: Ilva, Ilvita, Spodra
Доступность

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Редакция PRESS 4 января, 2026 16:19

Важно 0 комментариев

слава Латвии язык

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Вот что он думает об этом:

"Если уж Венесуэле было бы лучше без Мадуро, тогда Латвии точно было бы лучше без "Единства".

Прошло более 24 часов, а от нашего так называемого высокого конца - ТИШИНА. Нет ни одного комментария, нет ни одной официальной позиции, нет никакой информации для общества.

Напомню: Латвия входит и в ООН, и в НАТО. Те же самые с этого высокого конца регулярно гордятся нашей "международной ролью", "ценностями" и "ответственностью".

Но в момент, когда мировая политика набирает обороты и происходят ситуации "икс", когда надо говорить и принимать решения, наступает режим "напрудить в штаны".

Я здесь не говорю о нас, салакоедах, которые сидят на диване и наблюдают за событиями.

Я говорю о политической элите нашего высокого конца, о тех, кто именно в такие моменты по должности обязан взять на себя ответственность.

И тогда возникает вечный логичный вопрос, который мы все себе задаём: как они действовали бы в час "икс"? Ответ ясен - НИКАК.

Они ждали бы электронной почты от фон дер Лейен. А письмо было бы в спаме - у нас всё в спаме!"

Пост Браже, правда, основан на твите Каи Каллас, а не на мэйле от фон дер Лейен, но суть вещей и без того ясна.

В комментариях Межалс более подробно разъясняет свою позицию:

"Да, я точно такой же салакоед, как и мы все.

Я не в правительстве, не член совета НАТО и ООН.

Я не сидел ни одной минуты в советах безопасности или на международных конференциях.

У меня нет накоплений с зарплаты в размере 100 тысяч, как у этих с высокого конца. У меня нет доступа к секретной электронной почте и "внутренней информации".

Именно поэтому я требую ответственности от тех, у кого она ЕСТЬ. От тех, кто получает зарплаты, должности и привилегии, чтобы в час "икс" говорить и принимать решения, а не молчать".

А как откликается на его посты народ?

- А что, из европарламентских 20 тысяч евро в месяц только на салаку и выходит? Какой ещё час "икс", у нас Минобороны такое, что о русских танках в Риге мы узнаем только из программы "Утренняя панорама".

- Нечего ни нам, ни США туда лезть.

- Как это может быть, что у человека нет мнения? Или тебе ещё не сообщили, какое мнение должно быть? Ну вот, именно так и правящая клика ещё ждёт.

- Да что вы возитесь. "Новое единство" празднует Новый год. После хорошо завершённого предыдущего. Авось на следующей неделе, в середине, что-нибудь из себя выдавят. Помните: денег много, как никогда!

- Потому что лизать задницу двум господам (ЕС и Трампу) очень трудно!

- Горячее с перпендикулярным спутал. Видимо, неудачно пошутил.

- Зачем "высокому концу" что-то говорить? Они обязательно должны комментировать события во всех странах мира, которые лично тебе кажутся важными?

- Латвии без Браже совершенно точно было бы лучше.

- Ай-яй-яй, какая беда для Латвии, на другом конце света с трассы снят путинский подручный. Избиратели точно не простят, что Браже не предотвратила захват Мадуро в плен. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты
Важно

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной
Важно

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ
Важно

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Читать
Загрузка

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Читать

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

Читать

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

Важно 15:16

Важно 0 комментариев

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Читать

Скончалась писательница Нора Икстена

История и культура 13:53

История и культура 0 комментариев

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

Читать

Юревицс: этот год может пройти под знаком популизма; один из приоритетов — госязык

Мнения 13:34

Мнения 0 комментариев

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Читать