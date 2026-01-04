А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Вот что он думает об этом:

"Если уж Венесуэле было бы лучше без Мадуро, тогда Латвии точно было бы лучше без "Единства".

Прошло более 24 часов, а от нашего так называемого высокого конца - ТИШИНА. Нет ни одного комментария, нет ни одной официальной позиции, нет никакой информации для общества.

Напомню: Латвия входит и в ООН, и в НАТО. Те же самые с этого высокого конца регулярно гордятся нашей "международной ролью", "ценностями" и "ответственностью".

Но в момент, когда мировая политика набирает обороты и происходят ситуации "икс", когда надо говорить и принимать решения, наступает режим "напрудить в штаны".

Я здесь не говорю о нас, салакоедах, которые сидят на диване и наблюдают за событиями.

Я говорю о политической элите нашего высокого конца, о тех, кто именно в такие моменты по должности обязан взять на себя ответственность.

И тогда возникает вечный логичный вопрос, который мы все себе задаём: как они действовали бы в час "икс"? Ответ ясен - НИКАК.

Они ждали бы электронной почты от фон дер Лейен. А письмо было бы в спаме - у нас всё в спаме!"

Пост Браже, правда, основан на твите Каи Каллас, а не на мэйле от фон дер Лейен, но суть вещей и без того ясна.

В комментариях Межалс более подробно разъясняет свою позицию:

"Да, я точно такой же салакоед, как и мы все.

Я не в правительстве, не член совета НАТО и ООН.

Я не сидел ни одной минуты в советах безопасности или на международных конференциях.

У меня нет накоплений с зарплаты в размере 100 тысяч, как у этих с высокого конца. У меня нет доступа к секретной электронной почте и "внутренней информации".

Именно поэтому я требую ответственности от тех, у кого она ЕСТЬ. От тех, кто получает зарплаты, должности и привилегии, чтобы в час "икс" говорить и принимать решения, а не молчать".

А как откликается на его посты народ?

- А что, из европарламентских 20 тысяч евро в месяц только на салаку и выходит? Какой ещё час "икс", у нас Минобороны такое, что о русских танках в Риге мы узнаем только из программы "Утренняя панорама".

- Нечего ни нам, ни США туда лезть.

- Как это может быть, что у человека нет мнения? Или тебе ещё не сообщили, какое мнение должно быть? Ну вот, именно так и правящая клика ещё ждёт.

- Да что вы возитесь. "Новое единство" празднует Новый год. После хорошо завершённого предыдущего. Авось на следующей неделе, в середине, что-нибудь из себя выдавят. Помните: денег много, как никогда!

- Потому что лизать задницу двум господам (ЕС и Трампу) очень трудно!

- Горячее с перпендикулярным спутал. Видимо, неудачно пошутил.

- Зачем "высокому концу" что-то говорить? Они обязательно должны комментировать события во всех странах мира, которые лично тебе кажутся важными?

- Латвии без Браже совершенно точно было бы лучше.

- Ай-яй-яй, какая беда для Латвии, на другом конце света с трассы снят путинский подручный. Избиратели точно не простят, что Браже не предотвратила захват Мадуро в плен.