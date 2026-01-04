"После украденных выборов мы никогда не признавали легитимность режима Мадуро", - подчёркивает министр.

Она также поясняет, что Латвия пристально следит за ситуацией в Венесуэле, координируя свои действия со странами ЕС и с партнёрами.

"Мы призываем всех к сдержанности и к соблюдению международного права", - пишет Браже.

Как сообщалось, президент США Доналд Трамп объявил об операции, в ходе которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

ЕС в субботу также призвал соблюдать сдержанность и международное право в Венесуэле.

"ЕС неоднократно заявлял, что г-ну Мадуро недостаёт легитимности, и защищал мирный переход" в Венесуэле, написала в "Х" после беседы с госсекретарём США Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"В любом случае нужно соблюдать принципы международного права и Устав ООН. Мы призываем к сдержанности", - подчеркнула Каллас.

Помимо этого, Каллас заявила, что ЕС пристально следит за резко меняющейся ситуацией, отметив, что безопасность граждан ЕС - "наш главный приоритет".

ЕС не признал результаты оспоренных выборов 2024 года, по которым Мадуро стал президентом Венесуэлы в третий раз, и ввёл санкции против десятков должностных лиц Венесуэлы за подрыв демократии в стране.

Тем не менее Евросоюз, в отличие от США, официально не признал кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса в качестве законного руководителя Венесуэлы.

Гонсалес в последний момент стал кандидатом на выборах президента Венесуэлы вместо лидера оппозиции Марии Корины Мачадо после запрета ей участвовать в них.

После того как прошло голосование, Гонсалес бежал из Венесуэлы в Испанию, которая предложила выступить посредником после захвата Мадуро.

Премьер Великобритании Кир Стармер в субботу также заявил, что все страны должны соблюдать международное право.

"Прежде всего я хочу выяснить факты, я хочу говорить с президентом Трампом, я хочу говорить с союзниками", - сказал Стармер через несколько часов после атаки США на Венесуэлу.