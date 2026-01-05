Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: Родригес (и.о. президента Венесуэлы) либо сотрудничает с США, либо… И, кстати, о Гренландии (1)

© Meduza.io 5 января, 2026 10:31

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес «заплатит очень высокую цену», если откажется от сотрудничества с США, заявил Дональд Трамп.

«Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, даже больше, чем Мадуро», — сказал президент США в телефонном интервью The Atlantic.

Как отмечает издание, Трамп в своей недвусмысленной угрозе дал ясно понять, что не потерпит «вызывающего отказа» Родригес от сотрудничества.

В этом же интервью президент добавил, что США в оборонительных целях нужен контроль над Гренландией.

Ранее в беседе с The New York Post американский лидер заявил, что военное присутствие США в Венесуэле не потребуется, если Родригес «будет делать то, что мы хотим».

3 января Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес временной главой государства. Это произошло после того, как американские спецназовцы похитили в Каракасе и вывезли из Венесуэлы в Нью-Йорк президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Власти США намерены отдать Мадуро под суд по обвинениям в «наркотерроризме».

На пресс-конференции, посвященной итогам военной операции в Каракасе, Дональд Трамп объявил, что временное управление Венесуэлой будет осуществлять его администрация — до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти». Он утверждал, что Делси Родригес в частном порядке выразила готовность сотрудничать с США. Однако вскоре временный президент Венесуэлы выступила по государственному телевидению и осудила «военную агрессию США», назвав единственным законным президентом страны Николаса Мадуро.

This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных» (1)

1 комментариев

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину (1)

1 комментариев

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила (1)

1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр (1)

1 комментариев

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!» (1)

1 комментариев

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис (1)

1 комментариев

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах (1)

1 комментариев

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

