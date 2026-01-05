Крещенские морозы на подходе: с середины недели в Латвии заметно похолодает

В понедельник и вторник ещё будет довольно облачная погода, лишь время от времени будет показываться солнце. Всё ещё часто во многих местах ожидаются снегопады. За эти дни постепенно похолодает, температура воздуха будет держаться в основном в пределах от -3 до -8 градусов.

С середины недели будет доминировать антициклон, осадков станет меньше, солнце станет появляться чаще. Мороз усилится и сохранится как в тёмное, так и в светлое время суток. В отдельных районах столбик термометра опустится до -15 градусов.